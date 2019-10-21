Султанов предложил увеличить экспорт казахстанской продукции в США на $800 млн

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Увеличить экспорт казахстанской продукции в США на $800 млн предложил американскому коллеге министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

18 октября 2019 года в Вашингтоне (США) в рамках ежегодных заседаний совета директоров группы Всемирного банка и МВФ, Султанов провел двустороннюю встречу с министром торговли США Уилбуром Россом, сообщила пресс-служба МТИ.

На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере внутренней и внешней торговли, экспорта товаров и услуг, реализация коммерческих и инвестиционных проектов, совместных проектов с компанией Tyson Foods, оказания финансовой поддержки совместных проектов (МФЦА), по вопросам санкционной политики, интеллектуальной собственности и электронной торговле, а также по сотрудничеству в рамках ВТО и ОЭСР.

Соединенные Штаты Америки являются одним из основных стратегических партнёров Казахстана. Объем товарооборота между нашими странами в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 36% и составил $2,2 млрд.

По итогам 8 месяцев 2019 года товарооборот между РК и США составил $1,4 млрд, сохраняя при этом данные за аналогичный период предыдущего года.

Для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и поддержания его высокой положительной динамики было предложено продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами.

Казахстанской стороной предложено подкрепить положительный тренд во взаимной торговле, увеличив экспорт казахстанской продукции в США на сумму более $802,1 млн, по 50 товарным позициям", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в сентябре президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.

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