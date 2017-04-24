Свыше 300 млн тенге получили аграрии на проведение посевной

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Для проведения посевной кампании АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Продкорпорация) профинансировала аграриев на сумму свыше 300 млн тенге, сообщили в пресс-службе компании.

В этом году Продкорпорация в рамках финансирования посевной с конца февраля реализует программу форвардного закупа зерна у сельхозтоваропроизводителей (СХТП) под гарантии банков второго уровня, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 24 апреля 2017 года по данной программе заключены договоры с 14 СХТП на сумму свыше 640 млн тенге. Из них по поступившим гарантиям банков профинансировано 4 СХТП на сумму 333 млн тенге.

"В весенне-летний период Продкорпорация осуществляет аграриям предварительную оплату на заявленные объемы сельхозпродукции. Размер предварительной оплаты из расчета на 1 тонну зерна составляет для мягкой пшеницы - 20 000 тенге, твердой пшеницы - 25 000 тенге, ячменя - 15 000 тенге, подсолнечника - 45 000 тенге, сои - 50 000 тенге и так далее, всего 15 видов зернобобовых и масличных культур. Размер комиссии: 5% от суммы предварительной оплаты. Полученные средства СХТП по своему усмотрению направляют на проведение посевных работ. Осенью после уборки урожая аграрии должны поставить в Продкорпорацию соответствующую продукцию по рыночным ценам, сложившимся на тот период. Если рыночная цена на ту или иную культуру окажется выше цены, по которой была произведена предварительная оплата, то Продкорпорация доплачивает разницу", - напомнили в пресс-службе условия финансирования.

Отмечается, что в текущем году Продкорпорация не реализовывает программу форвардного закупа зерна у СХТП под гарантии социально-предпринимательских корпораций (СПК).

Данное решение было обусловлено несколькими причинами, одной из которых является задолженность зернопроизводителей. Ежегодно к дате исполнения обязательств по заключенным договорам задолженность со стороны СХТП составляла от двух до пяти миллиардов тенге. При этом хозяйства возвращали полученные средства в основном деньгами, доля которых в 2016 году составила 88% от общей суммы финансирования, что противоречит самой программе форвардного закупа.

"Гарантии СПК не обеспечены твердыми залогами, в связи с чем возникают трудности с погашением их задолженности перед Продкорпорацией. Министерство национальной экономики РК придерживается позиции о необходимости прекращения гарантирования обязательств как непрофильного и убыточного направления деятельности СПК. В результате в прошлом году правительство приняло решение о завершении до 1-го января 2017 года работ по участию СПК в предоставлении гарантий", - пояснили в Продкорпорации.

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