Тарифы на комуслуги не будут расти до конца года - Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Министерство национальной экономики намерено сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги до конца года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай.

Он также перечислил другие меры, которые ведомcтво намерено принять, чтобы соблюсти баланс интересов между потребителями и монополистами. В их числе:

- недопущение роста тарифов на комуслуги до конца 2021 года и соблюдение коридора вклада в инфляцию;

- анализ исполнения тарифных смет и инвестпрограмм;

- совершенствование НПА в сфере естественных монополий;

- мониторинг передачи бесхозных сетей и объектов в доверительное управление СЕМ;

- дифференцированное тарифообразование для различных групп потребителей, а также выработка механизмов адресной помощи для наиболее социально-уязвимых слоев населения;

- совершенствование и практическое внедрение стимулирующего метода тарифообразования в пилотном режиме;

- участие в разработке и реализации концепции развития газовой отрасли до 2030 года и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также Нацпроекте развития электроэнергетики до 2025 года.

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