Маск объявил о выходе Tesla на рынок Казахстана

МОСКВА. 21 МАЯ - Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что Tesla скоро появится в Казахстане, России и других странах СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - заявил Маск в ходе российского марафона "Новое знание".

По его словам, в России могут появиться и заводы Tesla, пишет ТАСС

У нас есть фабрика в Шанхае, также мы строим в Берлине, в Техасе, в Калифорнии, и мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию", - добавил Маск.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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