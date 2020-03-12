Тимур Козинцев избран председателем совета директоров Сбербанка Казахстан

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Председателем совета директоров ДБ АО "Сбербанк" избран Тимур Козинцев, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее решение принято советом директоров банка, сообщает пресс-служба ДБ АО "Сбербанк".

Ранее, в феврале 2020 года, Тимур Козинцев был назначен руководителем блока "Sberbank International" в должности старшего вице-президента ПАО Сбербанк.

Сбербанк в Казахстане сегодня является лидером по эффективности среди локальных банков. Мы одни из лучших на рынке по качеству активов и вторые - по объему выданных кредитов. Это хороший результат. Сбербанк идет в ногу со временем, и сегодня перед командой Сбербанк Казахстан стоят новые амбициозные цели по развитию digital и построению экосистемы. Уверен, что вместе мы добьемся успеха", - отметил Тимур Козинцев.

Тимур Козинцев пришел в Сбербанк в 2013 году и отвечал за интеграцию DenizBank (Турция) в Группу Сбербанк. С 2015 года в качестве CRO и члена правления занимался развитием системы управления рисками DenizBank. Последние два года сопровождал сделку по продаже дочернего банка в Турции.

ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 1 января 2020 года занимает второе место по объему активов среди БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 101 структурного подразделения, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства