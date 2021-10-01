Токаев на форуме с Путиным поднял проблему досмотра большегрузов

КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил усиливать пограничные пункты между Казахстаном и Россией инспекционно-досмотровыми комплексами, чтобы исключить требование о досмотровых проходах в большегрузах. Об этом глава государства сказал сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отдельно хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действуют 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской областью, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств.

Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в "Газелях" вместо положенных 8-10 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что Казахстан относится к мерам безопасности с полным пониманием, особенно в свете событий в Афганистане. Вместе с тем, по мнению президента РК, дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита".

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил сегодня в рамках форума принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок.

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