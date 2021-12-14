Токаев поздравил председателя правления банка ВТБ с получением ордена "Достык"

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Глава государства принял президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о реализации совместных проектов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Андрей Костин сообщил, что в 2020-2021 годах подписан ряд знаковых сделок с крупнейшими государственными и частными компаниями Казахстана на общую сумму более 6 миллиардов долларов. В целом объем финансирования казахстанских проектов со стороны ВТБ достиг 11,5 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Акорды.

Крупнейшей сделкой уходящего года стало финансирование компании KAZ Minerals, была проведена модернизация кредитных соглашений с ERG, реализован ряд кредитных сделок с фондом "Самрук-Казына" и его дочерними компаниями - Атырауский НПЗ, НК "Казахстан темир жолы" и АО "Казтрансгаз".

Президент Казахстана также был проинформирован о перспективных направлениях работы группы ВТБ по организации проектного финансирования, в том числе в области зеленой энергетики.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Андрея Костина с получением высокой государственной награды - ордена "Достык".