Токаев: совокупный актив финансовой сферы РК превышает 35 трлн тенге

АЛМАТЫ. 12 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом к участникам IX Конгресса финансистов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы государства, в стране создана полноценная финансовая инфраструктура, благодаря которой появилась возможность создать фонд и эффективно его использовать. Кроме того, открылся путь к большим инвестициям.
Благодаря грамотной финансовой политике сформирован конкурентоспособный финсектор. Финансовая сфера Казахстана считается самой передовой в регионе. Ее совокупный актив превышает 35 трлн тенге, а это более половниы ВВП страны", - сказал президент в приветственном слове.
Он отметил, что последовавшее за пандемией падение рынков стало одним из самых значительных за последние сто лет.
Беспрецедентные меры, принятые государственными и международными институтами, позволили остановить дальнейшее ухудшение ситуации. Однако неопределенность в сырьевой, торговой и финансовой сферах все еще сохраняется. Дальнейшее поступательное развитие финансовой отрасли с учетом глобальных рисков и тенденций является одним из приоритетов государства. При этом основной задачей остается поддержка экономического роста страны", - подчеркнул президент.
Токаев заявил, что благодаря поддержке государства банки РК сегодня достаточно устойчивы и располагают большим потенциалом для кредитования экономики. Поэтому "они обязаны взять на себя роль одного из главных двигателей динамичного восстановления экономики и ее дальнейшей диверсификации".
Более активно необходимо развивать отечественный фондовый рынок, включая МФЦА "Астана", который должен стать одним из важных источников финансирования экономики", - отметил президент.
По его словам, сегодня также стоит учитывать вызовы, связанные с "зеленым" разворотом глобальных фининститутов, глубиной цифровизации финансовых услуг. Эти вопросы, отметил Токаев, требуют серьезного обсуждения и поиска сбалансированных решений.
Последовательное развитие данных направлений откроет дополнительные возможности для развития конкурентоспособности нашей страны. В конечном счете перед госорганами, регуляторами и фининститутами стоит одна общая задача - повышение благосостояния нашего народа", - резюмировал президент.