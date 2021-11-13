Токаев: совокупный актив финансовой сферы РК превышает 35 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении 7 птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен.

Заключен 1 акт антимонопольного комплаенса с оптовым поставщиком Восточно-Казахстанской области.

В целом по республике заключено 140 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту - до 0,1%", - сообщили в пресс-службе правительства.

Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 47,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 95,7%.

Отмечается, что эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Мамин поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить доведение до рекомендованных объемов финансирование по "оборотной схеме", пятимесячного запаса по продовольствию, своевременно организовать заключение форвардных контрактов между торговыми сетями и производителями.







