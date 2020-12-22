Токаеву доложили о реализации инвестпроектов в углеводородном секторе

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе "Тенгизшевройла" по противодействию распространения коронавируса на производственных объектах компании и месторождении Тенгиз, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи главы государства и генерального директора ТОО "Тенгизшевройл" Имер Боннер были обсуждены вопросы реализации ряда инвестиционных проектов в углеводородном секторе и перспективы развития компании на ближайшие 3-4 года, сообщает Акорда.

Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов Тенгизшевройла.

В завершение беседы президент выразил благодарность Имер Боннер за вклад в развитие нефтегазовой отрасли и эффективное руководство компанией ТШО.

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