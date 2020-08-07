Товарные биржи обязали предоставить антимонопольному органу доступ к электронной торговой системе

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Товарные биржи обязаны предоставить антимонопольному органу доступ к своей электронной торговой системе, передает Kazakhstan Today.

В рамках Дорожной карты по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках, в соответствии со статьей 169-1 Предпринимательского кодекса, в приказ министра национальной экономики от 26 февраля 2015 года №141 "Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж" внесены поправки, обязывающие товарные биржи обеспечить антимонопольный орган удаленным доступом к их электронной торговой системе", - сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК

Отмечается, что доступ будет обеспечен в режиме реального времени и позволит антимонопольному органу в рамках функций мониторинга проведения закупок товаров и торгов в просмотровом онлайн-режиме отслеживать весь ход биржевых торгов от процесса выставления заявок до результата самих сделок, с возможностью получения всей информации.

Указанное требование носит обязательный характер для всех товарных бирж. На сегодняшний день приказ прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции и опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК "Аділет", - уточнили в ведомстве.

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