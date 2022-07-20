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Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС вырос до $10 млрд

19.07.2022, 10:28 24071
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза за январь-май 2022 года составил $10 млрд, что на 4,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($9,5 млрд), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Министерства торговли и интеграции РК, экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-май 2022 года снизился на 0,9% и составил $2,9 млрд.

Сокращение экспорта обосновывается снижением поставок таких товаров, как: руды и концентраты железные (на 53,4%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный (на 52,4%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный (на 34,4%),  прокат плоский из нелегированной стали плакированный (на 36,1%), трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов (на 74,5%). Вместе с тем наблюдается рост поставок таких товаров, как: оксиды и гидроксиды алюминия (рост в 3 раза), цинк необработанный (рост в 2,6 раза), ферросплавы (рост в 2,3 раза), части подвижного состава (рост в 2,5 раза)", - уточнили в ведомстве.


Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 7,3% и составил 7,0 млрд долларов США.

Рост импорта из стран ЕАЭС обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: руды и концентраты медные (рост в 17,6 раза), семена подсолнечника (рост в 11,9 раза),  пшеница (рост в 2,8 раза), полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30,1%), руды и концентраты цинковые (рост в 2,1 раза), удобрения азотные (на 92,8%), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 66,3%).

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС несырьевыми товарами за январь-май 2022 года составил 8,1 млрд, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (7,7 млрд долларов США).

Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 13,6% и составил 2 млрд.

Рост экспорта в страны ЕАЭС обосновывается увеличением поставок таких несырьевых товаров, как: оксиды и гидроксиды алюминия (рост в 3 раза), цинк необработанный (рост в 2,6 раза), ферросплавы (рост в 2,3 раза), части подвижного состава (рост в 2,5 раза), сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (рост в 250,5 раза), уран (на 16,7%)", - говорится в сообщении МТИ.  


Импорт обработанных товаров в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 4,1% и составил 6,2 млрд.

Рост импорта из стран ЕАЭС обосновывается увеличением ввоза таких несырьевых товаров, как: полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30,1%), удобрения азотные (на 92,8%),  воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 66,3%), изделия из черных металлов прочие (рост в 2,2 раза), полимеры этилена (на 45,6%), металлоконструкции из черных металлов (на 47,1%), автомобили специального назначения ( рост в 3,4 раза)", - добавили в впресс-службе.


Напомним, страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара.
 

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Назначен министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК

20.07.2022, 19:26 2491
МОСКВА. 20 ИЮЛЯ - Решением Высшего Евразийского экономического совета с 20 июля новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана назначен Арзыбек Кожошев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В его компетенцию войдут вопросы развития энергетики и инфраструктуры в Евразийском экономическом союзе.
 
Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызстана.
 
Ранее занимал руководящие должности в Министерстве экономики Кыргызской Республики, в Министерстве финансов Кыргызской Республики, председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики, первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики - председателя Совета Евразийской экономической комиссии.
 
Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.
 
Арзыбек Кожошев имеет степень доктора экономических наук и классный чин государственного советника государственной гражданской службы 3-го класса.
 

В Казахстане прогнозируют хороший урожай подсолнечника

20.07.2022, 17:04 3851
В Казахстане прогнозируют хороший урожай подсолнечника
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - РГП "Казгидромет" выпустил предварительный прогноз урожайности подсолнечника на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно полученным предварительным расчетам и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность подсолнечника в 2022 году ожидается:
 
- около среднемноголетних значений - в Костанайской и Павлодарской областях; 
 
- выше среднемноголетних значений - в Восточно-Казахстанской области.
 
Отмечается, что данный прогноз предварительный, в начале августа будет составлен окончательный прогноз с учетом метеорологических условий.
 

На угледобывающем предприятии "Транскомир" выявили нарушения промбезопасности

20.07.2022, 12:47 6261
На угледобывающем предприятии "Транскомир" выявили нарушения промбезопасности
Фото: gov.kz
КАРАГАНДА. 20 ИЮЛЯ - На угледобывающем предприятии "Транскомир" в ходе проверки выявлено 16 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. 

 
По данным комитета, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются: 
 
  • в паспортах на каждый забой не указаны высотные отметки забоев, размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения; 
  • ширина автомобильных дорог местами не соответствует проектным параметрам; 
  • не установлены предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств; 
  • предохранительный ограждающий вал разгрузочных площадок породных отвалов не соответствует проектной высоте, местами отсутствует; 
  • не представлен маршрут передвижения людей по территории разреза и другие.
 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения. 
 
Также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы".
 
Ранее сообщалось, что на урановом руднике в Туркестанской области выявлены множественные нарушения промбезопасности.
 

Утвержден план развития газовой отрасли до 2026 года

20.07.2022, 10:50 7586
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане утвердили комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комплексный план определяет видение и основные подходы к поэтапному реформированию и комплексному развитию газовой отрасли Республики Казахстан на период до 2030 года, проинформировали в АО "НК "Qazaq-Gaz".
 
Принятие комплексного плана позволяет выработать новые подходы регулирования рынка газа, создать условия для привлечения инвестиций в газовую отрасль, расширить ресурсную базу газа для увеличения производства товарного газа и дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса, а также позволит обеспечить бесперебойным и безопасным газоснабжением потребителей страны.
 
АО "НК "QazaqGaz" примет участие в реализации комплексного плана, включая работу по увеличению ресурсной базы товарного газа, развитию внутреннего рынка газа, развитию транзита и экспорта газа, газохимии и глубокой переработки, инвестиционной и операционной эффективности.
 
Отмечается, что QazaqGaz будет использовать статус национальной компании, обладающей приоритетным правом на недропользование, для формирования сбалансированного портфеля активов в секторе разведки и добычи газа и получения прав недропользования по важнейшим проектам.
 
Также компания будет усиливать свою роль в проектах переработки газа в целях обеспечения загрузки действующих мощностей ГПЗ.
 
Вместе с тем с целью расширения ресурсной базы национальный оператор внес на согласование заинтересованными органами комплекс стимулирующих мер.
 

Целевой показатель прироста производства товарного газа к 2030 году +15 млрд кубометров за счет запуска наиболее подготовленных проектов по добыче газа и за счет увеличения объемов переработки газа", - отметили в нацкомпании.

 
Кроме того, национальный оператор в условиях дефицита ресурсов товарного газа и убыточности цен на внутреннем рынке инициировал комплекс предложений в Закон РК "О газе и газоснабжении" по социально справедливой реформе ценообразования, в т.ч. расширение перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам.
 
В области развития внутреннего рынка компания нацелена на повышение уровня газификации до 65% к 2030 году и достижение безубыточности. Реализация генеральной схемы газификации РК будет продолжена с привлечением частных инвестиций независимых газораспределительных организаций.
 
Также реализация новых проектов по транспортировке газа будет осуществляться при условии окупаемости самих проектов и наличия синергетического эффекта для деятельности компании. 
 
По информации нацкомпании, в газохимии и глубокой переработке национальный оператор нацелен на предоставление газа для наиболее рентабельных проектов газохимии по рыночной цене. Приоритетными целями является развитие новой энергетики и проектов газохимии (производство метанола, карбамида, аммиака, гранулированной серы, голубого водорода, удобрений и т.д.).
 

Казахстан намерен расширять экономическое сотрудничество со странами ЕС

19.07.2022, 16:19 18996
Казахстан намерен расширять экономическое сотрудничество со странами ЕС
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за 6 месяцев 2022 года составил 20,1 млрд долларов, что на 51,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сегодня на заседании диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз" с участием представителей 19 стран ЕС, руководителей центральных госорганов и нацкомпаний сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая заседание, Смаилов отметил, что Европейский союз является одним из основных политических, торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана на протяжении многих лет.
 
В ходе заседания участники обсудили вопросы добычи полезных ископаемых, применения новых технологий, оцифровки геологических данных, привлечения инвестиций, переработки промышленных отходов и защиты окружающей среды.
 

Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развития геологической науки и создания отраслевой инфраструктуры", - заявил Смаилов.

 
По его данным, по итогам I квартала 2022 года валовой приток иностранных инвестиций вырос на 54% и составил 6,8 млрд долларов. При этом уровень привлечения капитала в горнодобывающую промышленность вырос на 35,7%, составив 3,5 млрд. В рамках автоматизации отрасли создается единая платформа Kaznedra путем объединения и интеграции всех существующих информсистем в сфере недропользования. Данная платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам в режиме единого окна.
 
Смаилов подчеркнул, что Казахстан наряду с традиционными видами геологоразведочных работ интересуют передовые методы геофизических исследований.
 

Пользуясь случаем, хотел еще раз подтвердить твердое намерение Казахстана расширять и укреплять наше экономическое сотрудничество со странами Евросоюза", - резюмировал Смаилов.

 

В Казахстане закупочную стоимость сахарной свеклы подняли до 30 тысяч тенге за тонну

19.07.2022, 12:29 22161
В Казахстане закупочную стоимость сахарной свеклы подняли до 30 тысяч тенге за тонну
Фото: gov.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 19 ИЮЛЯ - Вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек провел встречу с фермерами Жетысуской области на площадке Коксуского сахарного завода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Участники встречи обсудили вопрос низкой закупочной цены завода за килограмм сахарной свеклы. Каждый год собранный урожай сдается для переработки на сахарные заводы. Цена, выплачиваемая заводами, не устраивала практически всех свекловодов", - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 
По данным ведомства, в 2021 году завод и государство платили порядка 20 тенге за килограмм. В целях поддержки аграриев в этом году государство увеличило закупочные цены сахарных заводов - 15 тенге будет платить завод, 15 тенге в качестве субсидий будет выплачивать государство. 
 

Таким образом, за одну тонну сахарной свеклы фермер будет получать 30 тысяч тенге. В среднем в области фермеры собирают урожай сахарной свеклы в размере от 350 до 400 центнеров с гектара, на текущий год план собрать 200 тысяч тонн", - пояснили в министерстве. 

 
Также участники встречи обсудили вопросы с водообеспечением свеклосеющего региона и проблемы технического оснащения фермеров и перерабатывающих заводов. 
 
Одним из крупнейших сахарных заводов региона является ТОО "Коксуский сахарный завод", в сутки предприятие перерабатывает до 2000 тонн сахарной свеклы, тем самым получает более 200 тонн готовой продукции в день. С начала 2022 года предприятие произвело 29 тысяч тонн сахара. В год завод производит около 250 тысяч тонн сахара. Годовая мощность тростникового сахара составляет 35 тысяч тонн сырья.
 
Отмечается, что Коксуский сахарный завод основан в 1932 году, в 2015 году завод был отремонтирован и запущен, вложено порядка 4,0 млрд тенге. В 2017 году проведена модернизация завода на сумму 1,5 млрд тенге. Установлено новое высокопроизводительное оборудование. 
 

Вице-министр заверил участников, что проблемы и предложения системного характера будут рассмотрены на правительственном уровне, отметив, что только в русле конструктивного, открытого диалога и взаимного доверия можно решить все накопившиеся проблемы", - добавили в пресс-службе.

 

Скляр: отказ от сетей АРЭК приведет к снижению надежности энергосбережения столицы

19.07.2022, 09:58 24606
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Первый вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр ответил на запрос депутатов относительно исключения сетей АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" (АРЭК) из структуры системы обеспечения электрической энергией потребителей Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заключение энергетической экспертизы АО "Астанаэнергосервис" в большей степени направлено на экономический эффект от снижения тарифа путем отказа от использования воздушной линии 110 кВ "ЦГПП - Западная", находящейся на балансе АРЭК. Вместе с тем подстанция "Западная" является узловой и питает 9 подстанций 110 кВ", - написал Скляр в ответе на депзапрос.

 
По его словам, в случае аварийного отключения в летний период городской линии электропередачи 110 кВ "Батыс - Западная" воздушная линия 110 кВ "ЦГПП - Западная" позволяет обеспечить энергоснабжение значительной части города без ограничения потребителей.
 

Отключение воздушной линии 110 кВ "ЦГПП - Западная" без снижения надежности электроснабжения будет возможно после ввода в работу подстанции 110/20 кВ "Арай" (планируемый ввод в эксплуатацию в 2024 году), которая обеспечит третье питание узла подстанции "Западная", - отметил вице-премьер.

 
Кроме того, на территории Нур-Султана расположены 5 подстанций, находящихся на балансе АО "Астана - Региональная электросетевая компания", которые также запитаны от сетей АРЭК. В случае отказа от использования сетей АРЭК данные подстанции будут обесточены, так как в настоящее время произвести переподключение данных объектов от городских сетей не представляется возможным ввиду их отсутствия. 
 

Таким образом, на сегодняшний день отказ от использования сетей АРЭК приведет к существенному снижению надежности энергоснабжения столицы", - резюмировал Роман Скляр.

 

Смаилов провел заседание госкомиссии по модернизации экономики

18.07.2022, 16:31 33736
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана, сообщила пресс-служба главы правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании рассмотрены нормы налогообложения, в том числе в части применения понятия "роялти" для целей налогообложения, определения объекта обложения налогом на имущество энергопроизводящих организаций, а также сроков применения обновленного перечня товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.
 
По итогам обсуждения премьер-министр поручил дополнительно проработать первые два вопроса с учетом мнения всех заинтересованных сторон и возможного влияния на социально-экономическую обстановку.
 
На заседании также рассмотрен проект строительства завода по производству кальцинированной соды на территории Аральского района Кызылординской области. Его реализация позволит привлечь порядка 140 млрд тенге инвестиций, создать более 700 постоянных рабочих мест и обеспечить импортозамещение за счет производства около 300 тысяч тонн продукции в год.
 
Премьер-министр поручил рассмотреть возможность финансирования строительства инфраструктуры, необходимой для завода, а также продолжить проработку проекта в части привлечения инвесторов.
 
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса в Актау, который позволит привлечь 170 млрд тенге инвестиций, создать порядка 4000 прямых и косвенных рабочих мест, а также увеличить туристический поток в Мангистаускую область до 850 тысяч человек.
 
Глава правительства поручил ускорить реализацию проекта и рассмотреть возможность выделения бюджетного кредита АО "БРК" для завершения строительства всех начатых объектов.
 
Участники заседания также рассмотрели вопрос создания рабочей группы по выработке рекомендаций по вопросам разгосударствления и приватизации.
 

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