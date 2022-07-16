Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара

МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - Члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в Российской Федерации по 31 августа ограничения на такие поставки продлены не будут, сообщает отдел информационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тысяч тонн до конца года. Не сомневаюсь, что после этих новостей все спекуляции на рынке закончатся", - отметил министр по торговле комиссии Андрей Слепнев.
Ранее о мерах по борьбе с дефицитом сахара и обеспечению продовольственной безопасности рассказал на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.