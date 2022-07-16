Как будут решать проблему с дефицитом сахара в Казахстане, рассказал Карашукеев

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - О мерах по борьбе с дефицитом сахара и обеспечению продовольственной безопасности рассказал сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях обеспечения страны сахаром будет разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли", - сообщил Карашукеев.
В плане предусмотрены:
- увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель;
- внедрение водосберегающих технологий полива;
- развитие семеноводства;
- техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы;
- строительство и модернизация сахарных заводов;
- усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли.
Также будут приняты меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца, сообщил Карашукеев.
Напомним, ранее на расширенном заседании правительства с участием президента глава государства объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства и поручил в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.