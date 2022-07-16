Как будут решать проблему с дефицитом сахара в Казахстане, рассказал Карашукеев

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги завершен, во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года, сообщил сегодня на заседании правительства вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он напомнил, что мораторий был введен на 180 дней по поручению президента.

В этой связи скорректированы тарифы более 100 СЕМ, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге. На сегодняшний день мораторий завершен. Во 2-м полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года", - сообщил вице-министр.

По его словам, в целях обеспечения баланса интересов потребителей и СЕМ (субъектов естественных монополий), а также недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги будут приняты следующие меры:



