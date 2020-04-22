Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

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По состоянию на 06.07 (время в Нур-Султане) цена на майские фьючерсы на WTI подорожала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160%, до 2,21 доллара за баррель, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent в понедельник опускался до 25,38 доллара за баррель.
Майские фьючерсы на WTI достигали отрицательных значений по мере того, как продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.
Спрос на нефть резко снизился из-за пандемии коронавируса, в результате которой многие страны закрыли границы, а предприятия остановили работу.
Также негативно на котировки повлияла неспособность ОПЕК+ договориться о новой сделке в марте. В итоге соглашение было подписано лишь в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены на рынке.
В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на нефть на фоне избытка сырья.
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