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Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

21.04.2020, 08:35 9721
Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению
Фото: www.msn.com
Нью-Йорк. 21 апреля. Kazakhstan Today - Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Kazakhstan Today.
 
По состоянию на 06.07 (время в Нур-Султане) цена на майские фьючерсы на WTI подорожала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160%, до 2,21 доллара за баррель, сообщает РИА "Новости".
 
Ранее сообщалось, что в понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent в понедельник опускался до 25,38 доллара за баррель.
 
Майские фьючерсы на WTI достигали отрицательных значений по мере того, как продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.
 
Спрос на нефть резко снизился из-за пандемии коронавируса, в результате которой многие страны закрыли границы, а предприятия остановили работу.
 
Также негативно на котировки повлияла неспособность ОПЕК+ договориться о новой сделке в марте. В итоге соглашение было подписано лишь в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены на рынке.
 
В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на нефть на фоне избытка сырья.
 

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