Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

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Нью-Йорк. 21 апреля. Kazakhstan Today - Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 06.07 (время в Нур-Султане) цена на майские фьючерсы на WTI подорожала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160%, до 2,21 доллара за баррель, сообщает РИА "Новости" .

Майские фьючерсы на WTI достигали отрицательных значений по мере того, как продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.

Спрос на нефть резко снизился из-за пандемии коронавируса, в результате которой многие страны закрыли границы, а предприятия остановили работу.

Также негативно на котировки повлияла неспособность ОПЕК+ договориться о новой сделке в марте. В итоге соглашение было подписано лишь в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены на рынке.

В ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на нефть на фоне избытка сырья.

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