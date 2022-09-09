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Цены на аренду жилья в Алматы за год повысились на 62,5%

08.09.2022, 13:49 19726
Цены на аренду жилья в Алматы за год повысились на 62,5%
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 31,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Бюро национальной статистики, за год цены квартир вторичного рынка повысились на 25,8%, продажи нового жилья - на 18,1%. 
 
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 32,5%, Нур-Султане - на 27,6%, Костанае - на 26,3%. 
 
На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда (48,4%), Нур-Султан (40,8%), Усть-Каменогорск (39,9%) и Талдыкорган (36,5%), а на рынке аренды жилья - Алматы (62,5%).
 
За месяц (август 2022 года к июлю 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 0,4%, а на продажу нового жилья - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 12,4%.
 
В среднем цена продажи нового жилья в августе 2022 года составила 425 615 тенге за квадратный метр, перепродажи квартир - 469 777 тенге за квадратный метр, аренды - 4029 тенге за квадратный метр.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана рабочая группа по разработке Градостроительного кодекса.
 

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Добычу нефти на Карачаганаке приостановят в связи с плановым ремонтом

09.09.2022, 14:24 906
Добычу нефти на Карачаганаке приостановят в связи с плановым ремонтом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана - Карачаганакском с 12 сентября по 6 октября приостановят добычу нефти в связи с проведением планового ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В период с 12 сентября по 6 октября запланирована остановка добычи нефти на Карачаганаке для проведения планового капитального ремонта на месторождении", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

 
Ранее сообщалось, что 3 августа 2022 года была произведена безопасная остановка установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка.
 
В конце августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2. При этом отгрузки нефти по КТК через ВПУ-3 продолжились без ограничений. 
 

В августе тенге укрепился на 1%

09.09.2022, 11:00 3371
В августе тенге укрепился на 1%
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Национальном банке Республики Казахстан объяснили укрепление национально валюты на фоне снижения цен на нефть и негативных внешних факторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Действительно, за август курс тенге укрепился на 1%, до 472,29 тенге. Продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат способствовали умеренному укреплению обменного курса тенге. Таким образом, внутренние факторы оказывали преимущественное влияние на валютный рынок", -объяснила зампред Нацбанка Алия Молдабекова.

 
По ее словам, субъекты квазигоссектора продали через банки второго уровня 469,5 млн долларов США. На фоне сбалансированности рынка валютные интервенции Нацбанком не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не требовалось.
 
По предварительным данным, объем золотовалютных активов по состоянию на конец месяца составил 32,7 млрд долларов США. 
 

В августе мы наблюдали небольшое снижение ЗВА - на 131 млн долларов США. Это было связано с уменьшением цен на драгоценный металл на 2,6%, до 1712,40 долларов США за тройскую унцию. Котировки золота по-прежнему остаются под давлением на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США", - пояснила специалист.

 
Она отметила, что в значительной степени снижение золотого портфеля было нивелировано ростом валютной части ЗВА за счет притока средств БВУ на валютные счета в Нацбанке.
 
Инвестиционный доход Нацфонда в августе оказался в минусе.
 

Рекордный объем нефтепродуктов будет произведен в Казахстане - Мирзагалиев

08.09.2022, 16:01 16346
Рекордный объем нефтепродуктов будет произведен в Казахстане - Мирзагалиев
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации главы нацкомпании, в этом году в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов - 17 млн тонн.
 

Принято решение о переносе плановых ремонтов на Шымкентском и Атырауском НПЗ, что позволит дополнительно направить на внутренний рынок до 150 тысяч тонн дизельного топлива. Кроме того, нацкомпанией "Казахстан темір жолы" будет осуществлен импорт дизельного топлива до 100 тысяч тонн", - сообщил Мирзагалиев. 

 
Он также отчитался о реализации проектов "КазМунайГаза" в сфере нефтегазохимии. В настоящее время на заводе по производству полипропилена в Атырауской области завершены пусконаладочные работы. Запуск предприятия ожидается в течение месяца. 
 
Также реализуются проекты по производству полиэтилена и бутадиена. 
 
Кроме того, Мирзагалиев проинформировал главу государства о текущей ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Налив нефти в танкеры осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику.
 
По итогам встречи президент дал главе нацкомпании ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов.

Напомним, ранее президент объявил строгие выговоры главе КМГ и вице-министру энергетики за ситуацию с дефицитом дизтоплива. 

В августе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. 
 

Дело о контрабанде в таможенной сфере: в бюджет доначислен 21 миллиард тенге

08.09.2022, 15:43 17041
Дело о контрабанде в таможенной сфере: в бюджет доначислен 21 миллиард тенге
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Генеральная прокуратура РК по результатам начатых в этом году проверок в таможенной сфере выставила компаниям уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на 107 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проверка показала, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) монополизировали рынок ввоза товаров из Китайской Народной Республики. Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и т.д.), распределяя между собой конкретные регионы страны. Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижала стоимость ввозимых товаров", - сообщили в Генпрокуратуре


По представлению Генпрокуратуры Комитетом государственных доходов 10 компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 млрд тенге. Одновременно по выявленным нарушениям начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса "Уклонение отуплаты таможенных платежей и налогов".
 
На сегодня 7 участников ВЭД - ТОО "Tex Alliance", Almobi Group, "Ехpress Кеден Сервис", Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и "TL NIKA кеден" возместили в бюджет 21 млрд тенге.
 

Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний", - заявили в Генпрокуратуре. 


Напомним, в мае ведомство озвучило размер ущерба от нарушений на таможне.

Государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге", - уточнили в ведомстве. 


По данным пресс-службы, только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров. 

Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиардов тенге", - говорится в сообщении ведомства. 


Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем. 

После поручения президента на казахстанско-китайской границе начали проверку.  



 

За 8 месяцев по ТМТМ перевезено 1,3 млн тонн грузов

08.09.2022, 15:10 18101
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - За 8 месяцев по Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено 1,3 млн тонн грузов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наблюдается положительная динамика роста объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В частности, за 8 месяцев по ТМТМ перевезено1,3 млн тонн грузов, что в 2,5 раз больше аналогичного периода 2021 года", - сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

 
Отмечается, что на сегодняшний день транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему порядка 6 млн тонн. 
 

С резким ростом объемов перевозок грузов выросла и нагрузка на транспортную инфраструктуру, что сказалось на сервисе и выявило узкие места на маршруте ТМТМ", - проинформировал представитель АО "KTZ Express" Айбек Капар. 

 
В министерстве подчеркнули, что развитие транспортной инфраструктуры и транзитной связанности грузопотоков непосредственно влияет на повышение конкурентоспособности Транскаспийского маршрута, возросла роль морских портов Актау и Курык. 
 

За 8 месяцев текущего года в направлении Азербайджана через морские порты РК перевалено 1,9 млн тонн грузов, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года", - добавили в ведомстве. 


Ранее сообщалось, что казахстанские экспортеры планируют перевезти по маршруту ТМТМ 2 млн тонн грузов. 

 

В Казахстане намолочено 11,2 млн тонн зерна

08.09.2022, 13:05 20761
В Казахстане намолочено 11,2 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели убрать 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, это больше половины от плана. Каким будет урожай в этом году, в службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, при средней урожайности 12 ц/га намолочено 11,2 млн тонн зерна, годом ранее в этот период было намолочено 8,6 млн тонн.
 

Прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы - более 13,4 млн тонн. Кроме того, в стране имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,5 млн тонн. Этого достаточно для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации части на экспорт и, соответственно, сохранения торговых позиций на наших традиционных рынках", - заявил вице-министр.

 
Фермеры полностью обеспечены необходимой техникой. Чтобы обновить парк тракторов и комбайнов к началу массовых уборочных работ, заработала программа льготного лизинга сельхозтехники, на которую направлено 40 млрд тенге. С 5 августа 2022 года АО "КазАгроФинанс" приняло 874 заявки на сумму 44,7 млрд тенге на приобретение 1130 единиц техники. Заключены договоры финансового лизинга по 345 заявкам на сумму 18,4 млрд тенге. Одобрено 160 заявок на сумму 11,9 млрд тенге.
 
По данным МСХ, в этом году не возникло проблем с отгрузкой дизельного топлива. Сельхозтоваропроизводителям выделено 423,5 тысячи тонн льготной солярки.
 
Средняя цена по республике для аграриев - 203 тенге/литр, что на 15-20% дешевле рыночной стоимости.
 
В этом году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" общая сумма финансирования весенних полевых и уборочных работ составила 140 млрд тенге. В рамках программы "Кен дала" уже профинансировано более 3,7 тысячи заявок на 111,2 млрд тенге.
 
В рамках поручения главы государства в текущем году Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактовано больше 1,1 млн тонн зерна на 80 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев проинформировал о влиянии природных пожаров на сбор урожая в Костанайской области.
 

Повлиял ли на урожай пожар в Костанайской области - ответ МСХ

08.09.2022, 12:55 21371
Повлиял ли на урожай пожар в Костанайской области - ответ МСХ
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев проинформировал о влиянии природных пожаров на сбор урожая в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Ербола Карашукеева, во время пожаров в Костанайской области если и были пострадавшие посевы, то они незначительны, информирует zakon.kz. 
 

Мы сейчас ждем окончательные результаты комиссии. Это никоим образом не повлияет на продовольственную безопасность", - заверил глава Минсельхоза в кулуарах сената. 

 
Он также отметил, что как в Костанайской области, так и по Казахстану в целом на сегодняшнее утро на порядка 60 процентах всех территорий уже урожай собран, сообщает tengrinews.kz. 
 

Если брать земные - 11,5 миллиона, из них 9 миллионов тонн пшеницы. Поэтому урожай собирается, потерь нет", - добавил министр. 

 
Напомним, крупный лесной пожар произошел в Костанайской области. 
 

На фоне роста поголовья коров производство молочной продукции в Казахстане сокращается

08.09.2022, 09:43 24181
На фоне роста поголовья коров производство молочной продукции в Казахстане сокращается
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за год молочная продукция подорожала на 25%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам августа текущего года стоимость молочных продуктов выросла на 24,6% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 24,6%, консервированное - на 28,9%, кисломолочные продукты - на 26,4%. Среди кисломолочных продуктов йогурт подорожал на 33,5%, кефир 2,5% жирности - на 17,1%, сметана - на 30,4%, творог 5-9% жирности - на 10,8%, твердый сыр - на 29%.
 
По данным energyprom.kz, в разрезе регионов годовой рост цен сильнее всего ощутили жители Мангистауской области (на 34,8% за год), Шымкента (на 28,6%) и Туркестанской области (на 27,6%).
 
К 1 августа текущего года в стране насчитывалось 4,6 млн коров - на 5,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее поголовье коров было зафиксировано в Туркестанской области - 609,4 тысячи, годовой рост на 10,7%. Далее идут Абайская (393,9 тысячи голов, плюс 4,5% за год) и Западно-Казахстанская (388,9 тысячи голов, плюс 11,5%) области.
 
По итогам января-июля текущего года в хозяйствах РК получили 3,8 млн тонн молока - на 1,2% больше, чем годом ранее.
 
Наибольший объем ожидаемо пришелся на Туркестанскую область: 492 тысячи тонн. Далее идут Северо-Казахстанская и Абайская области: 382,6 тысячи и 336,2 тысячи тонн соответственно.
 

Производство молочных продуктов по итогам семи месяцев составило в стоимостном выражении 259 млрд тенге - на 8,4% меньше, чем годом ранее", - информируют аналитики.

 
В натуральном выражении среди молочных продуктов сократилось производство шубата (сразу на 49,2%, до 1,6 тысячи тонн), сливочного масла и молочных спредов (на 12,6%, до 13,9 тысячи тонн), обработанного жидкого молока и сливок (на 9,8%, до 324,4 тысячи тонн), мороженого (на 4,4%, до 25,5 тысячи тонн), йогуртов (на 1,8%, до 134,8 тысячи тонн).
 
Производство кумыса выросло на 18,9%, до 900 тонн, молока в твердой форме - на 10,5%, до 4,6 тысячи тонн, сыра и творога - на 0,8%, до 21,3 тысячи тонн.
 

По итогам первого полугодия казахстанские производители обеспечили спрос на молочные продукты на 85%, оставив импортерам 15% рынка. В том числе спрос на жидкое обработанное молоко и сливки перекрыт отечественным производством сразу на 95,9%, на сыры и творог - на 53,7%, на сгущенные молоко и сливки - всего на 40,6%, на молоко в твердой форме - лишь на 23,2%. На 78,4% закрыт местными компаниями спрос на мороженое, на 84,4% - на йогурты и ферментированные молоко и сливки", - говорится в обзоре.

 

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