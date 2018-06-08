Уровень доходов наименее обеспеченных казахстанцев к 2025 году намерены повысить до 27%

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены повысить уровень доходов наименее обеспеченных граждан к 2025 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на 31-м заседании Совета иностранных инвесторов министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, 40% населения Казахстана относится к категории "наименее обеспеченные". Их доходы к 2025 году будут повышены с 22,8% до 27%.

В числе планов страны в рамках стратегического плана развития Казахстана до 2025 года прирост ВВП на душу населения до $46,1 тыс., рост производительности труда - на 4,7% в среднем в год, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

"Мы хорошо понимаем поставленную вами задачу. Повышение благосостояние страны должно сопровождаться повышением качества жизни населения", - сказал Т. Сулейменов, обращаясь к главе государства.

Для этого, по словам главы МНЭ РК, нужно увеличить продолжительность жизни населения с 72 до 75 лет, повысить доходы наименее обеспеченных 40% населения с 22,8% до 27% в общем объеме доходов, улучшить качество среднего школьного образования с применением тестов PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

"Основой для достижения поставленных целей является сочетание семи системных изменений и семи приоритетных политик реализации стратегии 2050", - сказал министр.

К примеру, в числе одной из политик реализации стратегии значится "Политика обеспечения высокого качества жизни".

"Она ориентирована на поэтапное улучшение социальных и жилищных стандартов для населения. Здесь мы должны в полной мере реализовать ваши 5 социальных инициатив", - отметил глава МНЭ Казахстана.

Министр также напомнил, что в рамках семи системных изменений стране предстоит решить вопросы по переориентации всей системы профессиональной подготовки кадров; совершить так называемое технологическое обновление; активизировать частный сектор; создать благоприятный торговый режим для сотрудничества со странами мира; устранить коррупцию; развить регионы за счет повышениях их экономической самостоятельности.

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