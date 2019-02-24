В 2018 году Казахстан экспортировал продукции АПК на сумму более $3 млрд

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - В прошлом году 594 вида продукции АПК (по 6-значной кодировке ТНВЭД) экспортировалось из Казахстана в 75 стран мира, передает Kazakhstan Today.

"Впервые в результате политики диверсификации сельскохозяйственного производства и развития переработки экспортировалось 38 видов продукции АПК. В 2018 году экспорт продукции АПК составил 13,35 млн тонн на сумму 3,025 млрд долл. США, что на 30,5% больше в физическом весе (на 3,2 млн тонн) и 24,5% больше в денежном выражении (на 595 млн долл. США), чем в 2017 году (по данным Комитета по статистике МНЭ РК)", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

По данным ведомства, рост экспорта продукции обеспечен за счет высоких темпов роста экспорта сельскохозяйственной продукции на 42% в физическом выражении и 41,5% в денежном выражении по сравнению с 2017 годом.

Так, экспорт сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 9,838 млн тонн на сумму $1,899 млрд.

При этом экспорт переработанной продукции АПК в 2018 году составил 3,51 млн тонн на сумму $1,125 млрд, что больше на 6,5% в физических объемах и на 3,5% в денежном выражении.

Перевыполнены плановые показатели Государственной программы развития АПК по экспорту продукции АПК на 23,5% ($3,025 млрд против плана $2,45 млрд). Важен тот факт, что растет экспорт продукции АПК на приоритетные для Казахстана рынки. Так увеличился экспорт продукции АПК в Китай на 43,7% (всего экспорт - $258 млн), в страны Персидского залива (Катар, Кувейт, ОАЭ, КСА, Оман, Бахрейн) в 3,8 раза ($3,57 млн), в Иран в 1,94 раза ($329 млн), в ЕС на 20,8% ($329 млн), в Турцию на 34,2% ($113 млн)", - проинформировали в МСХ.

По информации Минсельхоза, в 51 страну мира экспортируются 304 группы (по 6-значной кодировке ТНВЭД) переработанной сельхозпродукции, из них впервые экспортированы в прошлом году - 17 товаров. Это результат того, что Казахстан стал перерабатывать сырье и производить готовые продукты питания в соответствии с требованиями стран-импортеров.

Зафиксирован рост экспорта переработанной продукции АПК как на традиционные рынки - Узбекистан на 22,1%, Россия на 10,3%, Кыргызстан - 8,5%, Таджикистан - 9,1%, Молдова - 24,1%, Азербайджан - 90,0%, Армения - в 12,8 раз, так и на новые рынки - Китай на 61%, ОАЭ - в 2,4 раза, Индия - в 3,6 раза, Нидерланды - в 2,1 раза, Италия - в 6,4 раза, Чехия - 64%, Грузия - 35,9%, Македония - в 5,8 раз, Словения - в 22 раза, Ирак - 5,7 раза, Румыния - в 2,8 раза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства