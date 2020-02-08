В 2020 году в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию 13 проектов в сфере ВИЭ стоимостью $856 млн

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В 2020 году в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию 13 проектов в сфере возобновляемых источников энергии мощностью около 700 МВт стоимостью $856 млн, сообщает АО "НК "KAZAKH INVEST", передает Kazakhstan Today.

"В текущем году при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST" планируется ввести в эксплуатацию 13 проектов в сфере возобновляемых источников энергии мощностью около 700 МВт. Их суммарная стоимость составит $856 млн", - проинформировали в нацкомпании.

По данным АО "НК "KAZAKH INVEST", иностранные инвесторы компании Universal Energy уже начали строительство второй солнечной электростанции в Илийском районе Алматинской области. "Зеленый" проект реализуется при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST" и местных исполнительных органов.

Стоит отметить, что инвестпроект мощностью 50 МВт реализуется совместно с казахстанскими партнерами. Солнечный парк расположится на участке площадью 140 гектаров, заявленная стоимость строительства составит 13,1 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию запланирован уже на текущий год", - сообщили в компании.

Как отмечают руководители проекта, запуск проекта внесет значительный вклад в реализацию энергопотенциала региона, внедрив современные технологии использования возобновляемых источников энергии.

Ранее компания реализовала проект по строительству СЭС на 100 МВТ в городе Капшагае. Общая стоимость станции составила 27,7 млрд тенге. Инвесторы установили более 300 тысяч солнечных панелей.

Деятельность Universal Energy сосредоточена на солнечной и ветряной энергетике, с офисами в Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Алматы. Общая мощность реализуемых инвестиционной компанией Universal Energy совместно с казахстанскими партнерами ВИЭ проектов в Казахстане - 380 МВт.

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