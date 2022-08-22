В Актюбинской области разработан проект третьей нитки газопровода за 43,4 млрд тенге

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АКТОБЕ. 21 АВГУСТА - Акиматом Актюбинской области разработан проект "Строительство 3-й нитки магистрального газопровода-отвода в Актобе" стоимостью в 43,4 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях обеспечения бесперебойным газоснабжением, а также покрытия растущей потребности в газе акиматом Актюбинской области разработана проектно-сметная документация "Строительство 3-й нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе" от МГ Бухара - Урал, общая стоимость проекта - 43,4 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

На сегодня Актобе обеспечивается газом с двух магистральных газопроводов: Жанажол - Актобе, проектная пропускная способность которого составляет 80 тысяч кубометров в час, при этом фактическая - 100 тысяч кубометров в час, и Бухара - Урал, проектная пропускная способность двух ниток которого составляет 448 тысяч кубометров в час, однако в связи с высоким износом газопровода фактическая пропускная способность составляет 360 тысяч кубометров в час, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе своего выступления на встрече с населением Актюбинской области.

В рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы акиматом области подана заявка на сумму 34,5 млрд тенге. Эта бюджетная заявка рассмотрена и согласно бюджетному законодательству направлена в МФ РК.

Кроме того, в настоящее время министерством совместно с АО "НК "QazaqGaz" также рассматривается вопрос строительства второй нитки магистрального газопровода Жанажол - Актобе протяженностью 244 километра. Ориентировочная стоимость проекта 120,3 млрд тенге.