В Алматы с начала года собрано Т442,6 млрд налогов и сборов

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы на заседании акимата рассказали о ходе реализации послания президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". В настоящее время на основе общенационального плана разработан проект городского плана реализации, включающий в себя мероприятия по всем обозначенным в Послании приоритетам, сообщила пресс-служба акима города.

В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что необходимо обратить особое внимание на эффективность формирования и расходования бюджетных средств. В 2016 году властями города было сэкономлено 123 млрд тенге, из них 60 млрд тенге за счет оптимизации транспортных развязок, объектов строительства и Универсиады, 56,5 млрд тенге за счет открытия и строительства социальных объектов в рамках соцответственности бизнеса и ГЧП, 6,5 млрд тенге за счет экономии по госзакупкам, передает Kazakhstan Today.

"Каждый бюджетный тенге должен приносить мультипликативный эффект в виде решения насущных задач, создания эффективных рабочих мест, пополнения бюджета. Несмотря на мировой финансовый кризис, рост экономики Алматы составил в 2016 году более 2,5%. За три месяца текущего года собрано 442,6 млрд налогов и сборов, что на 15% больше предыдущего года", - отметил Байбек.

При этом, по его словам, бюджет города является социально ориентированным. Сегодня на соцсферу приходится почти половина бюджета Алматы.

К примеру, расходы на образование в 2017 году увеличены на 25% и составят 106,2 млрд тенге. Впервые выделены значительные средства с ростом почти в два раза на сейсмоусиление сразу 26 объектов образования и строительство семи школ. Возрастет оснащение на 30% до 100% лингафонно-мультимедийных кабинетов в школах.

В сфере здравоохранения будут увеличены мощности онкологического диспансера и центра психического здоровья. На территории городского онкологического диспансера начато строительство радиологического отделения, планируется строительство онкологического корпуса, где будут размещены стационарные, реабилитационный центр, центр паллиативной помощи. На территории Центра психического здоровья начато строительство пристройки на 150 койко-мест, планируется проведение капитального ремонта основного корпуса.

По информации пресс-службы, также начнется строительство поликлиники на 500 посещений в Наурызбайском районе и морга в Алатауском районе, сейсмоусиление девяти объектов. Почти в девять раз увеличены инвестиции в современное медоборудование, закуплены восемь реанимобилей и 32 автомашины скорой помощи.

Акиматом города уделяется особое внимание производительности труда и модернизации. В рамках реализации Карты поддержки предпринимательства за последние два года в Алматы открыто 27 новых производств в обрабатывающей промышленности с созданием 2,5 тыс. рабочих мест. В Индустриальной зоне начинают свою работу 38 проектов с обеспечением постоянными рабочими местами 5 тыс. человек. На их реализацию привлечено около 192 млрд тенге инвестиций.

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