Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - В Алматы и Нур-Султане с 30 марта по 5 апреля работа отделений банков будет приостановлена, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazakhstan Today.

О работе банков второго уровня в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Работа расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, расположенных в городах Алматы и Нур-Султан на указанный период будет приостановлена. Прием платежей и указаний на переводы денег от юридических и физических лиц будет осуществляться без ограничений через дистанционные каналы, в том числе интернет- и мобильный банкинг", - проинформировали в Агентстве.

По информации пресс-службы, "деятельность РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан" по обработке платежей банков, Комитета Казначейства и других участников рынка будет осуществляться в штатном режиме".

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