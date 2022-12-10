В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством

На строительство водной магистрали выделят более 10 млрд тенге

Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 540 тысяч потребителей намерены обеспечить бесперебойным электроснабжением, а также выделить более 10 млрд тенге на строительство новой магистрали водоснабжения, сообщил на сессии маслихата аким города Ерболат Досаев.





Так, по словам акима, в микрорайонах Кемел, Альмерек, Колхозшы, Шуакты, по улице Палладина завершится строительство сетей электроснабжения и второй подстанции "Алмагуль", "Туздыбастау" на сумму 4,6 млрд тенге. Это обеспечит бесперебойным электроснабжением 540 тысяч потребителей.





В следующем году начнется реконструкция тепловых сетей в Алмалинском и Жетысуском районах (микрорайоне Айнабулак). На эти цели из бюджета выделены 1,6 млрд тенге.





Завершат реконструкцию сетей для более 113 тысяч жителей микрорайона Кулагер и по улице Казыбек би, между улицами Абдуллиных и Уалиханова, на 1,5 млрд тенге.





На завершение реконструкции 2 котельных "Южная районная котельная" и "Премьера" предусмотрено 530 млн тенге. Это обеспечит теплом 450 тысяч потребителей в Бостандыкском, Наурызбайском районах", - проинформировал Досаев.





По его словам, в Алматы 200 тысяч человек не имеют постоянного доступа к центральному водоснабжению.





В целях обеспечения питьевой водой жителей, в первую очередь западной части нашего города, для завершения строительства водозабора на реке Каргалы в июне 2023 года и дальнейшего строительства водозабора на реке Аксай в следующем году предусмотрено 8,6 млрд тенге", - сказал градоначальник.





Продолжится строительство водопровода и канализации в микрорайонах Нижняя Пятилетка, Шуакты, Жас-Канат, Каменское плато, Кенсай и др. на 4,4 млрд тенге.





В микрорайоне Шанырак-1, 2, микрорайоне Ожет, в квадрате улиц Казыбаева - Рыскулова - Татибекова - Райымбека и др. до конца 2023 года завершат строительство инженерных сетей на 3,2 млрд тенге.





Кроме того, от Юбилейного до микрорайона Колсай, микрорайонов Алгабас и Маяк, Шапагат, поселка Альмерек начнется новое строительство магистральных и разводящих сетей водоснабжения на 10,8 млрд тенге с охватом 170 тысяч жителей.