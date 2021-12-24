В Алматы не допустят рост цен на социально значимые продукты в предпраздничные дни

НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели ежегодное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обе стороны договорились начать практическую подготовку к первой встрече Диалога высокого уровня по демократическим реформам в начале 2022 года.

Заместитель министра иностранных дел Рахметуллин и помощник государственного секретаря Лу выразили приверженность Соединенных Штатов и Казахстана оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. Соединенные Штаты выразили признательность за временную передислокацию персонала офиса USAID из Кабула в Алматы и отметили инициативу Казахстана по созданию регионального гуманитарного хаба в Алматы. Обе стороны высказались за дальнейшую активизацию регионального взаимодействия в рамках С5+1 и Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (ТИФА).

Помощник госсекретаря Лу поприветствовал текущую программу реформ Казахстана, обе стороны обсудили возможности американских компаний по расширению торговли и инвестиций в Казахстан, отметив, что регулярные заседания Казахстанско-американской рабочей группы по экономическому сотрудничеству поспособствуют продвижению взаимных интересов. Участники договорились продолжить консультации по обеспечению того, чтобы санкции не имели непредвиденных последствий для экономики Казахстана. Соединенные Штаты поприветствовали председательство Казахстана на Двенадцатой Министерской конференции Всемирной торговой организации, которая способствует укреплению экономических связей", -говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РК.

Также стороны обсудили возможность установления "постоянных нормальных торговых отношений" между Казахстаном и Соединенными Штатами. Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев и Старший советник по делам Южной и Центральной Азии Африн Ахтер также обсудили научно-техническое сотрудничество, обучение английскому языку и образовательные обмены; расширение политических, социальных и экономических возможностей женщин, а также совместные инициативы для продвижения регионального процветания и взаимосвязанности.

Стороны также подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области безопасности путем углубления связей между военными, правоохранительными органами, пограничными и таможенными ведомствами, в том числе в рамках Четвертого Пятилетнего плана военного сотрудничества между Министерством обороны Казахстана и Министерством обороны Соединенных Штатов.

Обе стороны выразили заинтересованность в развитии энергосберегающих и зеленых технологий. Участники обсудили итоги заседания министров по вопросам климата в рамках С5+1. Соединенные Штаты отметили приверженность Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и достижению 15-процентной доли возобновляемых источников энергии к 2030 году и призвали Казахстан присоединиться к Глобальному обязательству по метану. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в области адаптации к изменению климата, смягчения его последствий и развития зеленой экономики в рамках С5+1 с учетом возобновленных обязательств Казахстана и других государств Центральной Азии в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго", - сказано в совместном заявлении.

Помощник госсекретаря Лу подчеркнул оказанную США помощь в усилиях Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19. Делегации также подтвердили общую заинтересованность в укреплении контактов между людьми посредством академических и исследовательских обменов. Обе стороны выразили свою приверженность в поддержке усилий по повышению представительства женщин в процессах принятия решений. Обе стороны выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества между KazAid и USAID по реализации совместных проектов в Центральной Азии и Афганистане.

Вице-министр юстиции Акерке Ахметова и заместитель помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в целях защиты свободы религий и религиозных убеждений, борьбы с торговлей людьми, искоренению пыток, защите беженцев, продвижению уважительного отношения к правам женщин, повышению экономической безопасности женщин и поддержке независимых средств массовой информации и гражданского общества.

Заместитель министра иностранных дел и помощник госсекретаря выразили намерение провести следующее заседание КРСП в Вашингтоне в 2022 году. Они также обсудили визит министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в Вашингтон в первой половине 2022 года.