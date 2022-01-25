В Алматы откроют дополнительные социальные мясные лавки

АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - В Алматы после увеличения спроса на удешевленную говядину, которую реализуют в социальных лавках по 2050 тенге за килограмм, принято решение об открытии дополнительных точек продажи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После недавней информационной волны касательно льготной цены на грудинно-лопаточную часть говядины продажи в лавках увеличились с одной до трех тонн в день. В связи с этим мы совместно с фермерами проработали дополнительные поставки мяса, финансирование. Также прорабатываем открытие новых лавок на рынках города и рядом с крупными торговыми объектами с хорошей проходимостью", - сказал на аппаратном совещании заместитель акима Алматы Максат Кикимов.

Напомним, в Алматы были открыты мясные лавки на пяти рынках ("Арыстан", "Тастак", "Орбита", "Жана Ак-Булак" и напротив рынка "Таусамалы"), где можно приобрести грудинно-лопаточную часть говядины по 2050 тенге за килограмм, что на 13,5% ниже среднерыночной стоимости.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил проработать этот вопрос и рассмотреть вопрос выделения дополнительной поддержки для открытия мясных лавок.





Оперативно сегодня-завтра рассмотрите, чтобы мы дополнительное финансирование выставили", - сказал он.

Максат Кикимов также сообщил, что с 22 января в Алматы возобновлена деятельность продовольственных ярмарок "выходного дня" в пяти районах города (Алмалинский, Медеуский, Бостандыкский, Алатауский, Ауэзовский).

Кроме того, по его словам, 9 января в целях недопущения дефицита продукции на полках магазинов "у дома" была создана горячая линия по приему заявок на поставку продовольствия по сниженным ценам. По состоянию на 24 января получены 120 заявок, отгружено 90 тонн продукции, из них 85,2 тонны бакалейной продукции (масло подсолнечное, мука первого сорта, крупа гречневая, сахар) и 4,8 тонны яиц. В настоящее время продолжается прием заявок для увеличения охвата магазинов В и С класса во всех районах города.

По словам Кикимова, работа по стабилизации цен на СЗПТ остается на особом контроле.

В результате профилактической работы в Алматы были снижены цены на ряд социально значимых товаров. Работа была проведена в 1773 алматинских магазинах "у дома", что является почти половиной от общего числа.

На ежедневной основе проводится мониторинг по недопущению необоснованного роста цен на СЗПТ в 1773 магазинах "у дома". По итогам мониторинга в 61 магазине семи районов (кроме Турксибского) выявлены факты необоснованного повышения цен на СЗПТ.

По словам М. Кикимова, в результате профилактической работы были снижены цены на следующие виды продовольственных товаров: подсолнечное масло - на 15% (с 920 до 780 тг/л); молочная продукция - на 5% (кефир - с 315 до 300 тг/л, молоко - с 295 до 280 тг/л); хлеб социальный - на 10% (с 100 до 90 тг/булка); мука первого сорта - на 10,2% (с 245 до 220 тг/кг); яйца первой категории - на 6,2% (с 490 до 460 тг/десяток); сахар - на 5,7% (с 350 до 330 тг/кг).

По оставшимся 1810 магазинам работа будет проведена до конца января. Работа по мониторингу будет проводиться на постоянной основе.



