В Алматы самый высокий в стране рост объема производства в обрабатывающей промышленности

АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Индекс физического объема (ИФО) промышленной продукции превысил 118%, а доля объема производства равна 328,4 млрд тенге. При этом высокими темпами развивается машиностроение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин

Оразалин сообщил, что динамичный рост в обрабатывающей промышленности сохраняется. Индекс физического объема обработки составил 124,9% (254,3 млрд тенге, доля - 77,4%) и является самым высоким в республике, что связано с ростом машиностроения, во многом благодаря заводу ТОО Hyundai Trans Kazakhstan.

По словам Оразалина, отмечен рост в полиграфической деятельности на 26,3% (ТОО "РПИК Д?УІР", РГП БФ - увеличение госзаказа), резиновых и пластмассовых изделий на 54% (ТОО "Торгстрой", ТОО "Техновид" - заказы от строительных организаций на изделия из пластмассы и полиэтилена), прочей не металлической минеральной продукции на 18,8% (ТОО "АЗМК", ТОО "Конкрид" - бетон и цемент), готовых металлических изделий в 2 раза (ТОО "Казферросталь", ТОО Stynergy - арматура), производство продуктов химической промышленности 24,3% (ТОО "Аврора", ТОО Alina group - заказы на лакокрасочную продукцию), лёгкой промышленности на 80,6% ТОО "Казлегпром", ТОО "Жетису" - заказы на рабочую одежду).

Еркебулан Оразалин также сообщил о ситуации в сфере торговли города Алматы. Товарооборот в первом квартале составил 2 984,1 млрд тенге. Из них розничный товарооборот составил 801,2 млрд тенге.

В Алматы отмечается рост продаж компьютеров, фармпродуктов, стройматериалов, автомобилей, одежды и обуви", - говорит руководитель управления акимата. Кроме того, увеличились продажи стройматериалов на 5,4%, автомобилей на 3,3%, товаров широкого ассортимента на 8,7%.

По словам Еркебулана Оразалина, пандемия дала импульс развитию интернет-торговли в Алматы. Горожане все чаще прибегают к этому виду приобретения товаров. Причем онлайн-торговля развивается практически во всех сферах продажи - от одежды и спортивных товаров до бытовой техники или продуктов питания. Увеличен и рост частоты покупок в Интернете в целом. Ограничительные меры во время пандемии существенно ускорили цифровую трансформацию и переход в онлайн-продажи, даже тех предпринимателей, которые прежде концентрировались на офлайн-спросе.

Между тем в Алматы прогнозируется рост в оптовой торговле, особенно по непродовольственным товарам.

В настоящее время сохраняется положительная динамика и прогнозируется дальнейший рост в сфере торговли. Основной причиной влияния на рост оказало принятие послаблений для объектов торговли в настоящее время, а также наличие сезонного спроса на непродовольственные товары, такие как одежда, обувь, на основании чего в розничной торговле прогнозируется рост более чем на 4%, в том числе по продовольственным товарам на 1,6% по непродовольственным товарам на 5,2%", - спрогнозировал Еркебулан Оразалин.

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