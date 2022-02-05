В Алматы за "серые сертификаты" на импортные товары оштрафован крупный продавец бытовой техники

АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ – АО Technodom Operator оштрафован за реализацию товаров без проведения испытаний в аккредитованных лабораториях, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате проверок Комитетом технического регулирования и метрологии Минторговли РК, выяснилось, что компания ввозила и реализовала бытовую технику, которая была декларирована на основе протоколов испытаний, выданных российскими не аккредитованными лабораториями и не включенными в Единый реестр испытательных лабораторий ЕАЭС, отметили в ведомстве.
Товары, не испытанные компетентными лабораториями, являются потенциально опасными и могут повлечь риски жизни и здоровью граждан страны, повлечь пожары, ударить током, стать причиной замыкания и т.д.)", - уточнили в министерстве.
Продавец техники обязался устранить их в кратчайшие сроки, то есть либо прекратить продажу таких товаров, либо пройти все испытания. В отношении компании наложен штраф, проинформировали в министерстве.
По результатам анализа приказом комитета действие деклараций в Казахстане было отменено и приняты меры по информированию стран ЕАЭС по факту действий лабораторий стран-партнеров. В органы таможенного контроля направлены письма для пресечения дальнейшего ввоза таких товаров и в сети магазинов о недопустимости ее реализации", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что проверки были проведены на основании обращения от ОЮЛ "Казахстанская ассоциация органов по оценке соответствия" о выявлении 12 деклараций о соответствии техническим регламентам ЕАЭС в отношении электрической бытовой техники иностранного производства.
Политика "нулевой терпимости" к так называемым "серым сертификатам" является безусловным принципом нашей работы, поскольку такого рода нарушения подрывают доверие как добросовестных производителей, так и общества и могут причинить серьезный ущерб жизни и здоровью граждан", - отметил председатель комитета Арман Абенов.