В АРРФР рассказали о мерах по снижению рисков потребительского кредитования

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о регулировании сегмента потребительского кредитования и сдерживании долговой нагрузки населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместитель председателя финрегулятора Нурлан Абдрахманов отметил, что политика в этой области направлена на недопущение принятия как банками, так и заемщиками избыточных кредитных рисков, переориентации банков на менее рисковые категории займов и ограничение роста накопленной долговой нагрузки казахстанцев.

По словам Абдрахманова для недопущения роста просроченного долга с 1 января 2020 года были приняты регуляторные меры в виде запрета начисления неустойки и комиссий по беззалоговым потребительским займам и микрокредитам.

Это касается граждан, которые вышли на просрочку более 90 дней", - уточнили в пресс-службе АРРФР.

Также для недопущения чрезмерного роста потребительского кредитования и защиты населения от кредитных рисков по беззалоговым займам был установлен запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.

Одновременно регулятор с прошлого года установил коэффициент долговой нагрузки, который запрещает банкам и микрофинансовым организациям выдавать потребительские займы заемщикам, если их платежи по кредитам будут превышать 50% ежемесячного дохода заемщика. При этом банки и микрофинансовые организации будут обязаны проводить оценку платежеспособности заемщиков на основании достоверных данных о доходах и имуществе. Кроме того, для дестимулирования банков и МФО от агрессивной выдачи потребительских кредитов повышены коэффициенты достаточности собственного капитала банков по потребительским кредитам в виде двукратного увеличения резервирования капитала со 150% до 300%", - привел данные зампред Агентства.

По его информации, нагрузка на собственный капитал в среднем по потребительским займам выросла со 140% до 150%, количество заемщиков-получателей адресной социальной помощи снизилось на 53% до 112 тысяч человек, общий темп роста потребительских займов упал до 4,3%.

При этом уровень просроченной задолженности свыше 90 дней по потребительским займам за прошлый год снизился до 6,9%, к сведению, в 2019 году эта цифра составляла 8,6%. Основной рост кредитования населения происходил за счет ипотечных займов, объем выдачи которых за 2020 год вырос на 34,3%", - сказал он.

Абдрахманов также рассказал о новом механизме реабилитации, разработанном Агентством. Он предусматривает присвоение заемщику статуса "реабилитирован", если кредит с просрочкой свыше 90 дней погашен, но при этом системы банков признают таких граждан высокорисковыми, отказывая в выдаче новых займов.

Новый механизм реабилитации предусматривает присвоение заемщику статуса "реабилитирован" в системе кредитных бюро. Данный статус будет являться подтверждением добросовестного выполнения гражданином своих обязательств перед банками и другими кредиторами. Для получения статуса не потребуется каких-либо документов, процедура будет проведена кредитным бюро по истечении 12 месяцев после погашения просроченного долга и при отсутствии в этот период иной просроченной задолженности", - сказал Абдрахманов.

Кроме того, зампред агентства рассказал и о другой категории заемщиков, у которых просроченная задолженность погашена не полностью, а частично. Банками будет проведена индивидуальная работа с каждым таким заемщиком по оценке его платежеспособности для последующего составления плана реабилитации с более удобным графиком погашения. Соответственно, получение статуса "реабилитирован" такими заемщиками возможно при условии выполнения плана реабилитации и при отсутствии за последние 12 месяцев иной просроченной задолженности.

Есть новости, отметили в агентстве, и для категории заемщиков, которые не погашали свои кредиты с момента их получения. К ним будет применен новый досудебный порядок урегулирования проблемной задолженности.

Для ускоренного разрешения и снижения нагрузки на суды Агентством разработаны законодательные нормы, предусматривающие введение единого правового режима досудебного урегулирования. В рамках нового порядка банки обязаны будут провести индивидуальную работу по оценке платежеспособности таких заемщиков и составить взаимоприемлемый для кредитора и заемщика план реабилитации, содержащий оптимизированную долговую нагрузку и новый график погашения долга. Принятие законодательных поправок позволит в два раза - со 180 до 90 дней сократить сроки рассмотрения обращений заемщиков и урегулирования их проблемной задолженности", - сказал Абдрахманов.

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