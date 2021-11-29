АШХАБАД. 28 НОЯБРЯ - Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пойдет в Ашхабаде в рамках туркменского председательства в организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ОЭС - региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Лидеры стран ОЭС в ходе XV Саммита обсудят вопросы расширения экономического сотрудничества в рамках организации. Особое внимание будет уделено вопросам развития взаимодействия в энергетике, возобновляемой энергетике, на транспорте, а также партнерству в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, минимизации ее последствий и т.д.
На встрече также планируется обсудить содействие в нормализации ситуации в Афганистане и оказание стране помощи.
По итогам встречи лидеров ОЭС намечается подписание ряда документов. На саммите должно быть принято решение о новом председателе ОЭС, месте и срокам проведения следующей встречи глав государств-членов организации.
На заседании туркменского правительства 26 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение взаимодействию с ОЭС, выступает за наращивание взаимовыгодного партнерства между государствами-членами организации и прилагает усилия по укреплению роли ОЭС - как на региональном уровне, так и на мировой арене.
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В Ашхабаде пройдет XV Саммит Организации экономического сотрудничества
АШХАБАД. 28 НОЯБРЯ - Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пойдет в Ашхабаде в рамках туркменского председательства в организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.