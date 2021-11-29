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В Ашхабаде пройдет XV Саммит Организации экономического сотрудничества

28.11.2021, 14:18 97012
В Ашхабаде пройдет XV Саммит Организации экономического сотрудничества
Фото: pixabay

АШХАБАД. 28 НОЯБРЯ - Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пойдет в Ашхабаде в рамках туркменского председательства в организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ОЭС - региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Лидеры стран ОЭС в ходе XV Саммита обсудят вопросы расширения экономического сотрудничества в рамках организации. Особое внимание будет уделено вопросам развития взаимодействия в энергетике, возобновляемой энергетике, на транспорте, а также партнерству в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, минимизации ее последствий и т.д.

На встрече также планируется обсудить содействие в нормализации ситуации в Афганистане и оказание стране помощи.

По итогам встречи лидеров ОЭС намечается подписание ряда документов. На саммите должно быть принято решение о новом председателе ОЭС, месте и срокам проведения следующей встречи глав государств-членов организации.

На заседании туркменского правительства 26 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение взаимодействию с ОЭС, выступает за наращивание взаимовыгодного партнерства между государствами-членами организации и прилагает усилия по укреплению роли ОЭС - как на региональном уровне, так и на мировой арене.

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Нацбанк назвал одной из причин ослабления тенге появление омикрон-штамма COVID-19

29.11.2021, 13:45 11044
Нацбанк назвал одной из причин ослабления тенге появление омикрон-штамма COVID-19
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Директор департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов отметил, что сегодняшнее ослабление тенге связано с негативной ситуацией на мировых финансовых рынках, которые лихорадит после новостей о появлении нового штамма коронавируса в ЮАР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке и введение запрета на авиасообщения рядом стран обвалили цены на нефть, котировки акций и валют развивающихся стран в минувшую пятницу. Южноафриканский штамм попал на радары ученых всего три дня назад, но уже вызвал серьезное беспокойство Всемирной организации здравоохранения. 
 

Большое количество мутаций в новом штамме вызывают опасения о его повышенной заразности и резистентности к имеющимся вакцинам. Британия, Сингапур, Австрия, Израиль, Гонконг были в ряду первых стран, которые временно прекратили рейсы из ЮАР в связи с выявлением нового штамма. Еврокомиссия готовит аналогичную рекомендацию для всего Евросоюза. Напомним, что с понедельника прошлой недели сразу в трех странах Европы начал действовать локдаун из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сказал Турсунханов в своем комментарии.

 
Представитель Нацбанка также отметил, что на опасениях резкого падения спроса на топливо из-за возможного повсеместного введения новых ограничительных мер котировки нефти марки Брент рухнули на 11,6% с 82,2 до 72,7 долларов за баррель. Рынок нефти и без этого находился под давлением после скоординированных действий США и других стран - потребителей топлива по продаже нефти из стратегических резервов, но очевидное ухудшение ситуации с коронавирусом вызвало обвал котировок.
 
Кроме того, резкое ухудшение сентимента инвесторов и последующий риск-офф на финансовых рынках не обошел стороной и рынки акций. В пятницу Европейский индекс акций Eurostox 50 рухнул на 4,8%, японский индекс Nikkei упал на 2,5%, американский индекс S&P 500 закрылся со снижением на 2,3%. 
 

Повышенная волатильность и риски, связанные с новым штаммом коронавируса, поддерживают дальнейшее укрепление доллара США и других защитных валют. Курс российского рубля, основного торгового партнера нашей страны, ослаб на 1,2% с 74,6 до 75,6 рублей за доллар по итогам пятницы в результате падения цен на нефть и нарастающей геополитической неопределённости вокруг Украины", - проинформировал Турсунханов.

 
В целом, по его словам, с начала ноября индекс валют развивающихся стран упал на 4,6%, а индекс доллара США DXY против валют развитых стран укрепился на 2,1%. Сегодня на азиатской сессии на рынках наблюдается некоторая коррекция на фоне заявлений фармацевтических компаний Moderna и Pfizer о возможности адаптации своих вакцин к новому штамму в кратчайшие сроки. Так, цена на нефть марки Брент открылась с ростом с ростом на 3,08% до 74,96 за баррель. 
 

В ответ на негатив с внешних рынков и падения цен на нефть, тенге сегодня открылся с ослаблением до 433,50 за доллар или на 0,4% с пятницы. Дальнейшая динамика нефти будет во многом зависеть от предстоящей встречи ОПЕК+, назначенной на 2 декабря, к которой эксперты должны будут оценить возможный негативный эффект от распространения нового штамма COVID-19. Если будет принято решение о приостановке наращивания добычи, то это окажет поддержку ценам на нефть и валютам стран-экспортеров. Мы считаем, что неопределенность вокруг нового штамма сохранится до появления официальных результатов тестирования, которые должны прояснить уровень заразности, летальности штамма и, что немаловажно, эффективность имеющихся вакцин против данного штамма", - заключил директор департамента монетарных операций Нацбанка РК.


Как сообщалось ранее, еще несколько дней назад заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова озвучила мнение,что текущая ситуация с ослаблением валют развивающихся стран, и тенге в том числе, носит временный характер и является адекватной реакцией на негативный внешний фон.
 

Цены на нефть резко пошли вверх

29.11.2021, 12:00 21709
Цены на нефть резко пошли вверх
Фото: incrussia.ru
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Цена нефти марки Brent растет более чем на 4% после резкого падения в минувшую пятницу на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса "омикрон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 7.07 времени Нур-Султана январские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 4,43% - до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI растет на 5% - до 71,56 доллара за баррель.
 
В пятницу цены на нефть рухнули на 11-13% - до минимального уровня с сентября, на рисках распространения нового штамма коронавируса из ЮАР, получившего название "омикрон", пишет РИА "Новости".
 
Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как "вызывающий беспокойство". Ряд стран ввели ограничения на въезд из государств, где распространяется новый штамм.
 
Как сообщило агентство Bloomberg, на фоне обрушения нефтяных котировок ОПЕК+ отложила на несколько дней две встречи, чтобы оценить влияние "омикрона" на рынок.
 

Глава МИИР озвучил прогноз цен на жилье

29.11.2021, 11:16 27676
Глава МИИР озвучил прогноз цен на жилье
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - По мнению министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбута Атамкулова, цены на жилье в стране стабилизируются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мой прогноз - цены стабилизируются в связи с тем, что спрос удовлетворяется все новыми и новыми квадратными метрами, которые запускают наши строительные компании", - сказал Атамкулов в интервью на телеканале "Хабар 24".

 
Министр рассказал, что сейчас в их ведомстве работают над открытием новых производств стройматериалов, чтобы не допускать резких скачков цен на недвижимость. 
 

Есть ряд материалов, которые мы будем производить. На сегодня запланированы 35 проектов… Новые производства. В первую очередь санфаянс и керамика. У нас на сегодня три завода работают по керамике, но этого объема недостаточно. Мы планируем запустить еще три предприятия и на сто процентов закрыть нашу потребность в керамической плитке", - сообщил глава МИИР.

 
Он пояснил, что таким образом будет исключен импорт инфляции.
 

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