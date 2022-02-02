В большинстве регионов Казахстана снижены цены на газ

НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - По итогам экспертизы цены на товарный газ для потребителей АО "КазТранГаз Аймак" по всем газифицированным регионам страны снижены цены на природный газ, проинформировали в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что в конце сентября 2021 года по запросу Тарифного ведомства АО "КазТранГаз Аймак" представлены необходимые документы для проведения экспертизы цены. В рамках этой экспертизы проведен тщательный анализ представленных материалов, изучены дополнительные материалы, представленные АО "КазТранГаз Аймак".

Таким образом, по итогам рассмотрения экспертизы цены Комитет по регулированию естественных монополий снизил снабженческую надбавку АО "КазТранГаз Аймак" во всех газифицированных регионах страны от 15% (Восточно-Казахстанская область) до 50,63% (Атырауская область).

Напомним, в Казахстане государственное регулирование цен и тарифов в сфере газоснабжения природным газом разделены между Минэнерго и КРЕМ МНЭ РК.

Конечная цена на природный газ зависит на 70-80% от оптовой цены, утверждаемой Минэнерго, остальная часть цены природного газа состоит из услуг транспортировки и затрат на реализацию газа (снабженческая надбавка), регулируемая КРЕМ.

В результате проделанной работы в части снижения уровня снабженческой надбавки КРЕМ удалось снизить в большинстве регионах уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34% до 38,96%. К примеру, максимального снижения удалось добиться для Атырауской области, где снижение составило 38,96%. Минимальное снижение (на 0,34%) произошло в Карагандинской области, где потребители только недавно были подключены к товарному газу", - сообщили в комитете.

Отмечается, что сниженные цены будут действовать с 1 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что снижение цены на природный газ имеет мультипликативный эффект на отдельные коммунальные услуги.