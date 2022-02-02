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В большинстве регионов Казахстана снижены цены на газ

01.02.2022, 09:17 29376
В большинстве регионов Казахстана снижены цены на газ
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - По итогам экспертизы цены на товарный газ для потребителей АО "КазТранГаз Аймак" по всем газифицированным регионам страны снижены цены на природный газ, проинформировали в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что в конце сентября 2021 года по запросу Тарифного ведомства АО "КазТранГаз Аймак" представлены необходимые документы для проведения экспертизы цены. В рамках этой экспертизы проведен тщательный анализ представленных материалов, изучены дополнительные материалы, представленные АО "КазТранГаз Аймак".
 
Таким образом, по итогам рассмотрения экспертизы цены Комитет по регулированию естественных монополий снизил снабженческую надбавку АО "КазТранГаз Аймак" во всех газифицированных регионах страны от 15% (Восточно-Казахстанская область) до 50,63% (Атырауская область).
 
Напомним, в Казахстане государственное регулирование цен и тарифов в сфере газоснабжения природным газом разделены между Минэнерго и КРЕМ МНЭ РК.
 
Конечная цена на природный газ зависит на 70-80% от оптовой цены, утверждаемой Минэнерго, остальная часть цены природного газа состоит из услуг транспортировки и затрат на реализацию газа (снабженческая надбавка), регулируемая КРЕМ.
 

В результате проделанной работы в части снижения уровня снабженческой надбавки КРЕМ удалось снизить в большинстве регионах уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34% до 38,96%. К примеру, максимального снижения удалось добиться для Атырауской области, где снижение составило 38,96%. Минимальное снижение (на 0,34%) произошло в Карагандинской области, где потребители только недавно были подключены к товарному газу", - сообщили в комитете.

 
Отмечается, что сниженные цены будут действовать с 1 февраля 2022 года.
 
В ведомстве добавили, что снижение цены на природный газ имеет мультипликативный эффект на отдельные коммунальные услуги.
 

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Замакимов ряда регионов привлекут к ответственности за неисполнение плана по привлечению инвестиций

02.02.2022, 12:27 181
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - На заседании инвестиционного штаба озвучены регионы, отстающие от плана по привлечению инвестиций в основной капитал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Годовой план по привлечению инвестиций в основной капитал по республике выполнен на 94%. Целевые показатели перевыполнены в г. Шымкенте (115,5%), Актюбинской (101,8%) и Костанайской (101,3%) областях.
 

Наихудшие показатели отмечаются в Западно-Казахстанской (69,6%) и Кызылординской (66,4%) областях. Заместители акимов этих двух регионов по поручению премьер-министра будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
Небольшое недостижение наблюдается в Карагандинской области (99,9%), Алматы (99,8%), Атырауской (99,1%), Жамбылской (97,4%), Павлодарской (96,2%) областях, Нур-Султане (96,1%). 
 
Заметное неисполнение плана зафиксировано в Восточно-Казахстанской (92,1%), Мангистауской (90,8%), Алматинской (89,7%), Акмолинской (89,4%), Туркестанской (82,5%) и Северо-Казахстанской (80,4%) областях.
 

Отстающим регионам следует обратить внимание на необходимость строгого соблюдения установленных KPI. Акимы будут нести персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов. Государственным органам и акиматам продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций", - премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Согласно информации, объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 13,2 трлн тенге, что на 7,3% больше показателя 2020 года. 
 

Основными локомотивами роста инвестиций стали несырьевые сектора экономики. Так, индексы физического объема инвестиций выросли в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза, строительстве - в 1,2 раза, сельском хозяйстве - в 1,3 раза", - проинформировали в правительстве.

 
В обрабатывающей промышленности наиболее высокие показатели роста достигнуты в металлургии (+27%), производстве текстиля (+28%), фармацевтике (+39%), химической промышленности (+55%), минеральной продукции (+100%). 
 
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику РК по итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 49% и составил $18,7 млрд. 
 
По информации ведомства, наблюдается рост притока капитала практически по всем основным странам-инвесторам в экономику Казахстана. 
 
В топ-10 государств-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, КНР, Россия, Великобритания, Бельгия, Турция, Южная Корея и Франция. 
 

Брекешев ответил, когда утвердят размеры утильплатежей

02.02.2022, 12:08 856
Брекешев ответил, когда утвердят размеры утильплатежей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания мажилиса сообщил, когда в стране будут утверждены размеры утилизационных сборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Брекешев сообщил, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно предоставить свои расчеты по коэффицентам на ставки по автомобилям и сельхозтехнике.
 
Ставки будут утверждены после согласования, отметил он. 
 
По его словам, МЭГПР создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, которая "рассматривает все приходы и расходы денежных средств деятельности "Оператора РОП".
 
На сегодняшний день, по словам министра, в "Жасыл даму" находится около 220 млрд тенге. Он уточнил, что часть денег лежит в национальной валюте, часть в долларах. 
 

Поэтому работа проводится. В ближайшее время, я думаю, что мы утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику", - сказал он.

 
Брекешев также сообщил, что принято решение об утверждении нулевой ставки утильсбора по кабельно-проводниковой продукции.
 

Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до января 2023 года. Но потом приняли решение, что нулевая ставка утильплатежа по КПП будет бессрочная, то есть утильсбор платиться не будет", - пояснил министр.

 

Мажилис принял поправки по вопросам племенного животноводства

02.02.2022, 11:12 1616
Мажилис принял поправки по вопросам племенного животноводства
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам племенного животноводства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изменения и дополнения связаны с дальнейшим дерегулированием племенного дела в республике, изменением подходов к осуществлению деятельности субъектов племенного животноводства, в целом совершенствованием селекционно-племенной работы, повышением уровня генетического потенциала сельскохозяйственных животных.
 
По законопроекту предполагалось, что субъекты в области племенного животноводства будут осуществлять свою деятельность без уведомления уполномоченного органа в этой области о начале своей деятельности. 
 

Рабочей группой принято решение о сохранении государственного регулирования деятельности в области племенного животноводства для юридических лиц - племенных центров и дистрибьютерных центров по реализации семени и эмбрионов племенных животных - в виде уведомительного порядка. Вместе с тем, чтобы не допустить снижения качества оказываемых услуг специалистами по бонитировке, искусственному осеменению и пересадке эмбрионов, также предложено восстановить обязательное уведомление уполномоченного органа о начале своей деятельности такими специалистами - физическими лицами", - пишет Казправда.

 
Отечается, что значительно упрощаются основные требования, предъявляемые к их деятельности. Так, для осуществления деятельности в области племенного животноводства физическим лицам достаточно будет лишь наличие диплома об образовании по направлению "Сельское хозяйство и биоресурсы" или "Ветеринария", что будет более доступным для широкого круга лиц, так как текущие требования к образованию специфичны.
 
Технику-осеменатору достаточно будет иметь либо диплом об образовании, либо документ о прохождении курсов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, либо документ, подтверждающий стаж работы по данному профилю не менее шести месяцев.
 
В то же время эти специалисты будут обязаны проходить на постоянной основе курсы обучения и повышения квалификации, продолжительность которых будет разрабатываться и утверждаться уполномоченным органом.
 
Кроме того, закон "О племенном животноводстве" дополнен нормами по осуществлению геномной оценки животных, весьма распространенной в мировой практике. Такой метод позволит на раннем этапе отбирать перспективных особей для дальнейшего воспроизводства стада и получения приплода с желательными селекционными параметрами.
 
Вместе с тем конкретизированы положения, касающиеся иных видов оценки племенных животных, таких как бонитировка, индексная оценка, оценка по качеству потомства, оценка (испытания) по собственной продуктивности.
 
Также законопроект предусматривает превентивный механизм, принятый для своевременного пресечения и недопущения нарушений в области племенного животноводства. Так, внесены дополнения в части возможности осуществления ведомством уполномоченного органа профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля. Субъектами (объектами) профилактического контроля без посещения наряду с племенными и дистрибьютерными центрами, физическими и юридическими лицами, получившими бюджетные субсидии, будут являться и республиканские палаты.
 

В КФГД назвали максимальные ставки по тенговым депозитам на март

02.02.2022, 11:07 2216
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на март 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным КФГД, максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев увеличены на 0,3 процентных пункта.
 

Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяцев и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены на уровне февральских значений ввиду высокой концентрации депозитов отдельных банков в данных сегментах", - говорится в сообщении ведомства.

 
Кроме того, остались без изменений и максимальные ставки по несрочным депозитам, которые ранее были пересмотрены вслед за базовой ставкой 24 января 2022 года. 
 

Ранее 11 января 2022 года в целях поддержания финансовой стабильности в стране были существенно повышены ставки по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев. Учитывая стабилизацию ситуации и принимая во внимание сложившиеся на рынке средние значения ставок по таким видам депозитов, принято решение о постепенном снижении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев, начиная с марта 2022 года", - объяснили в фонде.

 


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Февраль

Март

Февраль

Март

Несрочные депозиты

9,8

9,8

9,8

9,8

Срочные депозиты

3 месяца

10,3

10,3

9,8

9,8

6 месяцев

10,3

10,3

9,8

9,8

12 месяцев

10,7

11,0

10,4

10,7

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

13,3

12,3

12,8

11,8

6 месяцев

13,3

12,3

12,8

11,8

12 месяцев

14,9

14,4

13,7

13,2

24 месяца

12,2

12,2

11,4

11,4

Мейрхат Касымбаев возглавил КазАвтоЖол

01.02.2022, 17:21 15201
Мейрхат Касымбаев возглавил КазАвтоЖол
Фото: МИИР РК
 НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Мейрхат Касымбаев назначен на должность председателя правления АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
Мейрхат Касымбаев родился 21 апреля 1980 года в Восточно-Казахстанской области. 
 
Кандидат экономических наук. Закончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет. Получил специальности юриста и финансиста. 
 
Прошел курсы по государственному управлению в Лондонской школе экономики и политических наук, а также повышение квалификации в Сингапуре.
 
11 лет проработал в различных должностях в правоохранительных органах и структурах государственной службы. Более 10 лет - в сфере дорожного и инфраструктурного строительства.
 
Имеет государственные награды, благодарственные письма. 
 
Является попечителем образовательного фонда IQanat, который занимается поддержкой учеников из сельской местности. 
 

АЗРК расследует трехкратное повышение цен оператором локомотивной тяги на станции "Алматы-2"

01.02.2022, 12:19 23876
АЛМАТЫ. 1 ФЕВРАЛЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы начал расследование в отношении оператора локомотивной тяги ТОО "Жолашар ЖД-Сервис" по признакам установления монопольно высоких цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По представленным в обращении предпринимателей сведениям было установлено, что с 1 июля 2021 года ТОО "Жолашар ЖД-Сервис" повысило цену за услугу подачи-уборки вагонов с 13 013 до 37 335 тенге, то есть почти в три раза", - говорится в сообщении АЗРК.

 
Установлено, что ТОО "Жолашар - ЖД Сервис" занимает монопольное положение на рынке услуг по подаче-уборке вагонов локомотивной тягой от станции Алматы-2 через десятый ходовой путь до приемо-сдаточных (выставочных) путей.
 

Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением путем установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монополистически низких цен, запрещенные предпринимательским кодексом РК, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере трех, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год", - разъяснили в пресс-службе ведомства.

 

Субсидирование арендной платы для уязвимых слоев населения запустят в мае 2022 года

01.02.2022, 11:39 24946
Субсидирование арендной платы для уязвимых слоев населения запустят в мае 2022 года
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Механизм субсидирования арендной платы для уязвимых слоев населения планируется запустить в мае текущего года, сообщил на заседании правительства председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предполагается максимальная автоматизация процессов в онлайн-банкинге и исключение запроса информации на бумажных носителях. Так, прием заявлений, проверка уровня дохода и соответствия иным критериям, получение и проверка параметров жилья, формирование, подписание и регистрация договоров аренды будут проводиться в онлайн режиме. В настоящее время осуществляется доработка платформы под механизм субсидирования", - проинформировал Арифханов.

 
По его словам, в 17 филиалах банка будут подготовлены зоны самообслуживания для тех, у кого нет доступа к интернет услугам. Консультационную поддержку будут оказывать филиалы и колл-центр банка. В целях автоматизации требуются сервисы из 16 баз данных государственных органов.
 
Глава холдинга также напомнил, что в рамках законопроекта по реформированию жилищной политики на базе Отбасы банка будет создан центр по обеспечению жильем, цель которого централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья. 
 
База центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Это позволит автоматизировать процессы ведения, мониторинга и актуализации базы очередников, формирование и постановку на учет граждан, нуждающихся в жилье. Планируется передача базы данных реестра очередников, нуждающихся в жилище, из государственного жилищного фонда в Отбасы банк (на сегодняшний день порядка 590 тыс. человек), сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек".
 

Улучшение благосостояния граждан является важнейшей целью государственной политики. И именно доступность жилья для населения является одним из приоритетных направлений в достижении данной задачи", - сказал в ходе заседания глава кабмина Алихан Смаилов. 

 
В рамках реформирования законодательства будут внедрены механизмы реализации жилья в зависимости от доходов, субсидирования части арендных платежей и строительства жилья на селе. В соответствии с поручением главы государства принято решение по внедрению механизма субсидирования части арендной платы. Будет охвачено порядка 70 тыс. наиболее уязвимых семей, что позволит им откладывать часть средств от аренды на покупку собственного жилья, отметили в пресс-службе правительства.
 

В целом новые подходы и механизмы представляют собой справедливую, открытую и доступную систему государственной жилищной поддержки, которая позволит в течение десяти лет решить жилищные вопросы свыше полумиллиона очередников", - сказал Смаилов. 

 
Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) совместно с АО "НУХ "Байтерек" обеспечить завершение всех организационных вопросов и процедур по внедрению механизма субсидирования аренды и до 1 мая приступить к его непосредственной реализации. 
 
Как сообщалось ранее, в рамках субсидирования арендной платы частного жилищного фонда Отбасы банком совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК выработан механизм субсидирования
 

От строительства квадратных метров к формированию комфортной среды - в МИИР рассказали об изменениях жилищной политики

01.02.2022, 10:42 26911
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев на заседании правительства рассказал о новых подходах в жилищной политике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жилищная политика будет направлена на снижение стоимости жилья, развитие производства стройматериалов, прозрачность в строительной сфере, масштабную ревизию инженерно-коммунальных сетей и планирование развития городов с учетом современной урбанистики и мнений общественности, отметили в пресс-службе МИИР РК.
 

С этого года будем планировать переход от "строительства квадратных метров" к формированию комфортной среды проживания путем создания компактной и разнообразной застройки за счет эффективного использования земельных ресурсов, развития улично-дорожной сети и повышения качества общественных пространств. Основными подходами к решению жилищных вопросов граждан станут приобретение готового жилья у застройщиков, реновация "старых кварталов", завершение проблемных объектов, а также новые механизмы государственной поддержки в виде жилищных выплат на аренду жилья", - сказал глава МИИР на заседании правителства.

 
В число главных задач министерства, по его словам, также входит обеспечение разумного баланса между снижением стоимости жилья и сохранением динамики развития строительной отрасли, которая дает работу 640 тыс. казахстанских рабочих и специалистов.
 

Для недопущения удорожания стоимости жилья и стройматериалов министерством проводится работа в трех направлениях: развитие производства собственных строительных и отделочных материалов, совершенствование системы ценообразования и усиления контроля в строительстве, а также стимулирование активной цифровизации, которая даст больше возможностей для обеспечения прозрачности строительной отрасли, снижения себестоимости строительства и уменьшения его сроков", - отметил Ускенбаев.

 
Он сообщил, что по итогам 2021 года в Казахстане построено более 17 млн квадратных метров жилья - это сразу на 11,4% больше, чем в 2020 году. По примерным расчетам, прирост позволил 151 тыс. граждан улучшить свои жилищные условия.
 
По информации МИИР, инвестиции в жилищное строительство по сравнению с предыдущим периодом возросли на 19,1% и составили 2,4 трлн тенге. С учетом этого министерство предлагает определить на 2022 год такой же годовой объем ввода жилья.
 

На сегодняшний день в строительной отрасли действует 46,4 тыс. предприятий. В их числе 2,5 тыс. занимаются производством отечественных стройматериалов. В совокупности они дают работу 641 тыс. работников и специалистов. Поэтому мы продолжим дальнейшую политику по сохранению и увеличению рабочих мест", - сказал министр.

 
В ходе выступления Ускенбаев также проинформировал о внедрении в строительную отрасль базовых цифровых инструментов, которые позволят исключить завышение стоимости строительства объектов и в целом обеспечить важной сфере экономики больше прозрачности.
 
В частности, по его словам, в рамках цифровизации строительной отрасли внедряется система "Государственный банк информационных моделей", которая позволяет в формате онлайн моделировать строительные объекты, в том числе с применением технологии информационного моделирования зданий (BIM).
 
Другая система - "Е-Курылыс" - позволяет контролировать в онлайн-режиме процессы строительства на всех этапах - от рытья котлована до ввода в эксплуатацию.
 
Для учета договоров долевого участия внедрен "Казреестр". Он минимизирует риски покупки жилья по долевому строительству у недобросовестных застройщиков, рассказал министр.
 
Платформа "Е-Шанырак" является единой системой субъектов ЖКХ и обеспечит прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ.
 
На онлайн-платформе "Маркетплейс" компании смогут без посредников покупать стройматериалы у производителей. 
 

В целом принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве. Для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Госэскспертизы (epsd.kz). Также взамен прайс-листов разрабатываются единичные сметные цены и справочники сметных цен", - разъяснил спикер.

 
По его словам, единичные сметные цены и справочники сметных цен исключат колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил до 1 апреля внести в правительство законопроект по внедрению цифровых технологий в регулирование строительной отрасли. 

Важно своевременно начать строительный сезон. Для этого акимы регионов должны обеспечить заблаговременное выделение земельных участков, разработку проектной документации, подведение необходимой инфраструктуры, чтобы с наступлением тепла значительно активизировать строительные работы", - сказал он.


 

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