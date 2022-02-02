В результате проделанной работы в части снижения уровня снабженческой надбавки КРЕМ удалось снизить в большинстве регионах уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34% до 38,96%. К примеру, максимального снижения удалось добиться для Атырауской области, где снижение составило 38,96%. Минимальное снижение (на 0,34%) произошло в Карагандинской области, где потребители только недавно были подключены к товарному газу", - сообщили в комитете.
В большинстве регионов Казахстана снижены цены на газ
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Замакимов ряда регионов привлекут к ответственности за неисполнение плана по привлечению инвестиций
Наихудшие показатели отмечаются в Западно-Казахстанской (69,6%) и Кызылординской (66,4%) областях. Заместители акимов этих двух регионов по поручению премьер-министра будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Отстающим регионам следует обратить внимание на необходимость строгого соблюдения установленных KPI. Акимы будут нести персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов. Государственным органам и акиматам продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций", - премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Основными локомотивами роста инвестиций стали несырьевые сектора экономики. Так, индексы физического объема инвестиций выросли в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза, строительстве - в 1,2 раза, сельском хозяйстве - в 1,3 раза", - проинформировали в правительстве.
Брекешев ответил, когда утвердят размеры утильплатежей
Поэтому работа проводится. В ближайшее время, я думаю, что мы утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику", - сказал он.
Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до января 2023 года. Но потом приняли решение, что нулевая ставка утильплатежа по КПП будет бессрочная, то есть утильсбор платиться не будет", - пояснил министр.
Мажилис принял поправки по вопросам племенного животноводства
Рабочей группой принято решение о сохранении государственного регулирования деятельности в области племенного животноводства для юридических лиц - племенных центров и дистрибьютерных центров по реализации семени и эмбрионов племенных животных - в виде уведомительного порядка. Вместе с тем, чтобы не допустить снижения качества оказываемых услуг специалистами по бонитировке, искусственному осеменению и пересадке эмбрионов, также предложено восстановить обязательное уведомление уполномоченного органа о начале своей деятельности такими специалистами - физическими лицами", - пишет Казправда.
В КФГД назвали максимальные ставки по тенговым депозитам на март
Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяцев и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены на уровне февральских значений ввиду высокой концентрации депозитов отдельных банков в данных сегментах", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее 11 января 2022 года в целях поддержания финансовой стабильности в стране были существенно повышены ставки по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев. Учитывая стабилизацию ситуации и принимая во внимание сложившиеся на рынке средние значения ставок по таким видам депозитов, принято решение о постепенном снижении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев, начиная с марта 2022 года", - объяснили в фонде.
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Февраль
|
Март
|
Февраль
|
Март
|
Несрочные депозиты
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
10,3
|
10,3
|
9,8
|
9,8
|
6 месяцев
|
10,3
|
10,3
|
9,8
|
9,8
|
12 месяцев
|
10,7
|
11,0▲
|
10,4
|
10,7▲
|
24 месяца
|
9,4
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
13,3
|
12,3▼
|
12,8
|
11,8▼
|
6 месяцев
|
13,3
|
12,3▼
|
12,8
|
11,8▼
|
12 месяцев
|
14,9
|
14,4▼
|
13,7
|
13,2▼
|
24 месяца
|
12,2
|
12,2
|
11,4
|
11,4
Мейрхат Касымбаев возглавил КазАвтоЖол
АЗРК расследует трехкратное повышение цен оператором локомотивной тяги на станции "Алматы-2"
По представленным в обращении предпринимателей сведениям было установлено, что с 1 июля 2021 года ТОО "Жолашар ЖД-Сервис" повысило цену за услугу подачи-уборки вагонов с 13 013 до 37 335 тенге, то есть почти в три раза", - говорится в сообщении АЗРК.
Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением путем установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монополистически низких цен, запрещенные предпринимательским кодексом РК, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере трех, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год", - разъяснили в пресс-службе ведомства.
Субсидирование арендной платы для уязвимых слоев населения запустят в мае 2022 года
Предполагается максимальная автоматизация процессов в онлайн-банкинге и исключение запроса информации на бумажных носителях. Так, прием заявлений, проверка уровня дохода и соответствия иным критериям, получение и проверка параметров жилья, формирование, подписание и регистрация договоров аренды будут проводиться в онлайн режиме. В настоящее время осуществляется доработка платформы под механизм субсидирования", - проинформировал Арифханов.
Улучшение благосостояния граждан является важнейшей целью государственной политики. И именно доступность жилья для населения является одним из приоритетных направлений в достижении данной задачи", - сказал в ходе заседания глава кабмина Алихан Смаилов.
В целом новые подходы и механизмы представляют собой справедливую, открытую и доступную систему государственной жилищной поддержки, которая позволит в течение десяти лет решить жилищные вопросы свыше полумиллиона очередников", - сказал Смаилов.
От строительства квадратных метров к формированию комфортной среды - в МИИР рассказали об изменениях жилищной политики
С этого года будем планировать переход от "строительства квадратных метров" к формированию комфортной среды проживания путем создания компактной и разнообразной застройки за счет эффективного использования земельных ресурсов, развития улично-дорожной сети и повышения качества общественных пространств. Основными подходами к решению жилищных вопросов граждан станут приобретение готового жилья у застройщиков, реновация "старых кварталов", завершение проблемных объектов, а также новые механизмы государственной поддержки в виде жилищных выплат на аренду жилья", - сказал глава МИИР на заседании правителства.
Для недопущения удорожания стоимости жилья и стройматериалов министерством проводится работа в трех направлениях: развитие производства собственных строительных и отделочных материалов, совершенствование системы ценообразования и усиления контроля в строительстве, а также стимулирование активной цифровизации, которая даст больше возможностей для обеспечения прозрачности строительной отрасли, снижения себестоимости строительства и уменьшения его сроков", - отметил Ускенбаев.
На сегодняшний день в строительной отрасли действует 46,4 тыс. предприятий. В их числе 2,5 тыс. занимаются производством отечественных стройматериалов. В совокупности они дают работу 641 тыс. работников и специалистов. Поэтому мы продолжим дальнейшую политику по сохранению и увеличению рабочих мест", - сказал министр.
В целом принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве. Для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Госэскспертизы (epsd.kz). Также взамен прайс-листов разрабатываются единичные сметные цены и справочники сметных цен", - разъяснил спикер.
Важно своевременно начать строительный сезон. Для этого акимы регионов должны обеспечить заблаговременное выделение земельных участков, разработку проектной документации, подведение необходимой инфраструктуры, чтобы с наступлением тепла значительно активизировать строительные работы", - сказал он.
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