В этом году через Казахстан транзитом перевезли 4,8 млн тонн грузов

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - По итогам первого квартала 2021 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в транзитном сообщении по территории Казахстана сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 4,8 млн тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При этом растущим сегментом в транзитных перевозках остается перевозка грузов в контейнерах. Контейнерные перевозки увеличились на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 244 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент)", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

Отмечается, что контейнерный грузопоток демонстрирует рост практически по всем направлениям: Китай/Азия - Европа - Китай/Азия - 160,3 тыс. ДФЭ (+110% к 2020 году); Китай - страны Центральной Азии - Китай - 56,3 (+36% к 2020 году); ТМТМ - 3,6 тыс. ДФЭ (+217% к 2020 году); Китай - Иран - Китай - 1,5 тыс. ДФЭ (+42% к 2020 году).

Неконтейнерный транзит по итогам 1 квартала 2021 года снизился на 18% к 1-му кварталу 2020 года. Снижение произошло за счет уменьшения перевозок железной руды из России в Китай и черных металлов из России в страны Центральной Азии, уточнили в пресс-службе.

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