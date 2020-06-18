В фонде "Самрук-Казына" рассказали о корректировке сроков приватизации активов

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан определены новые сроки приватизации активов АО "ФНБ "Самрук-Казына", передает Kazakhstan Today.

Сегодня, как результат влияния пандемии, на рынках капитала имеет место неопределённость, что существенно влияет на инвестиционную активность. В такой ситуации приватизация активов фонда находится под риском как с точки зрения справедливой стоимости, так и по размеру размещения. Поэтому мы предложили единственному акционеру фонда - правительству страны - изменить сроки, ранее предусмотренные в плане приватизации на 2016-2020 годы. Как вы знаете, наша инициатива была полностью поддержана", - сказал управляющий директор Фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Таким образом, приватизация крупных активов Фонда определена в следующие сроки:

2021 год - способом продажи стратегическому инвестору АО "Казпочта" и АО "Самрук-Энерго";

2022 год - IPO АО "НК "КазМунайГаз" и АО "Эйр Астана", приватизация АО "Тау-Кен Самрук" и АО "Qazaq Air";

2023 год - IPO АО "НК "Казакстан темір жолы".





В текущем году фонд намерен продать 10% акций АО "Казахтелеком" ЕНПФ. По словам А. Саткалиева, это позволит не только сохранить присутствие государства в стратегической отрасли, но и гарантировать средства вкладчиков.

Мероприятия по 21 некрупному активу фонда также будут завершены до 2023 года. При этом, подчеркнул А. Саткалиев, решение по каждому из них будет приниматься исключительно из соображений экономического прагматизма.

Напомним, комплексный план приватизации на 2016-2020 годы утвержден постановлением правительства РК №1141 от 30 декабря 2015 года и охватывал 167 компаний.

На данный момент в плане приватизации участвует 9 крупных активов фонда и 21 некрупных активов. С 2016 года фондом завершена приватизация по 137 активу, из которых 84 актива реализованы на общую сумму 172 млрд тенге и 53 актива ликвидированы или реорганизованы.

Вместе с тем, отметил А. Саткалиев, в начале июня текущего года АО "ФНБ "Самрук-Казына" завершил процесс дополнительного размещения акций и глобальных депозитарных расписок "Казатомпром", использовав благоприятный спрос на ранее размещенные акции КАП. По итогам размещений на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) спрос на акции компании со стороны инвесторов превысил предложение в 2,9 раза.

Так, 6,28% акций компании были реализованы на сумму 211 млн долларов США, или 85 млрд тенге. На площадке биржи МФЦА поступило всего заявок на 69,7 млн долларов США, в том числе 53,4% от казахстанских и 46,6% от иностранных инвесторов, сообщили в фонде.

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