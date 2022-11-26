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В госбюджет Казахстана поступило свыше 11 трлн тенге налогов

25.11.2022, 17:08 11111
В госбюджет Казахстана поступило свыше 11 трлн тенге налогов
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В государственный бюджет Казахстана за 10 месяцев 2022 года поступило 11,7 трлн тенге налоговых поступлений, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
 

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 10 месяцев 2022 года исполнен на 103,4%", - подчеркнули в ведомстве.

 
При плане 11 316,8 млрд тенге поступило 11 698,8 млрд тенге с перевыполнением на 382,0 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,4 раза, или на 3400,2 млрд тенге, в том числе:
 
- республиканский бюджет исполнен на 101,1% (при плане 7867,3 млрд тенге поступило 7956,6 млрд тенге с перевыполнением на 89,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза, или на 2 518,5 млрд тенге;
 
- местный бюджет исполнен на 108,5% (при плане 3449,5 млрд тенге поступило 3742,2 млрд тенге с перевыполнением на 292,8 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 30,8%, или на 881,7 млрд тенге.
 

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по экспортным таможенным пошлинам на нефть и НДС на импорт из третьих стран в 1,7 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 57,2%, КПН - на 51,8%, налог на добычу полезных ископаемых - на 24,1% и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 16,9%", - отметили в комитете.

 
На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 46,9%, цинк - на 21,9%, алюминий - на 13,9% и золото - на 0,6%.
 
Также ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 43,1% (средняя ставка за 10 месяцев 2021года - $61,5 за 1 тонну, 10 месяцев 2022 года - $88,0 за 1 тонну).
 

Товарооборот с третьими странами за 10 месяцев текущего года увеличился на 43,6% (экспорт вырос на 48,3%, импорт - на 32,5%). Оборот по реализации за 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22,0% (с 94 312 млрд тенге до 115 081 млрд тенге)", - добавили в КГД.

 
Ранее сообщалось, что в государственный бюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налоговых поступлений.
 

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Пропускная способность транскаспийского маршрута может быть увеличена до 10 млн тонн в год - Ускенбаев

25.11.2022, 16:07 12766
Пропускная способность транскаспийского маршрута может быть увеличена до 10 млн тонн в год - Ускенбаев
Фото: Depositphotos
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау проходит встреча министров Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, ответственных за транспортные вопросы.
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в своем докладе отметил многократный рост перевозки грузов через Транскаспийский международный транспортный маршрут и сообщил о мерах, принимаемых Казахстаном для расширения его пропускной способности, сообщает МИИР.
 

За 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн товаров, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом динамика роста объемов контейнерных перевозок увеличилась на 55%", - сообщил глава ведомства.

 
Он добавил, что в настоящее время транспортная инфраструктура ТМТМ позволяет перевозить по нему около 6 млн тонн.
 
В то же время, по словам Ускенбаева, с резким ростом объемов перевозок грузов на ТМТМ были выявлены проблемные места.
 

В этой связи между заинтересованными странами было инициировано создание дорожной карты по синхронному устранению "узких" мест и развитию среднего коридора на 2022-2027 годы", - напомнил глава МИИР.

 
С казахстанской стороны в целях расширения пропускной способности проводятся работы по развитию железнодорожной сети и портовой инфраструктуры, а также углублению дна моря в акваториях портов.
 

Прорабатываются вопросы по пополнению контейнерного парка и собственного паромного флота, а также упрощению процедур по пересечению границ. Казахстан уже неделю назад приступил к реализации строительства вторых путей на участке Достык - Мойынты протяженностью 836 км. Также проработаны вопросы открытия третьего погранперехода на границе между Казахстаном и Китаем и строительства новой ж/д линии Бахты - Аягоз. В данный момент уже разрабатывается ТЭО проекта. Планируется, что 80% средств будет предоставлено ЕАБР, 20% - КТЖ", - сообщил министр.

 
Кроме того, для развития транспортно-логистической инфраструктуры, а также цифровизации таможенных и торговых процессов ведется работа по взаимодействию с сингапурской компанией PSA International. Для этого на площадке международного финансового центра "Астана" с участием PSA International и КТЖ учреждена дочерняя компания KPMC Ltd.
 
Реализация мероприятий дорожной карты, по данным МИИР РК, позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год.
 

Жумангарин обсудил наболевшие вопросы с крупнейшими агропроизводителями страны

25.11.2022, 15:32 13711
Жумангарин обсудил наболевшие вопросы с крупнейшими агропроизводителями страны
Фото: primeminister.kz
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наиболее острые и волнующие сельхозпроизводителей вопросы обсудил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин с руководителями аграрных предприятий.
 
Участники встречи обсудили такие вопросы, как распределение и своевременность субсидий, развитие и поддержка животноводства, ветеринарная безопасность, приобретение сельскохозяйственной техники, снятие ограничений на экспорт и др., а также озвучили предложения по развитию сельского хозяйства. Особое внимание было уделено проблеме развития отечественной аграрной науки, сообщает primeminister.kz. 
 

Сегодня у нас в стране каждый фермер - сам себе экспериментатор. А проводить собственные исследования очень дорого. В то же время государство выделяет много средств на развитие аграрной науки, есть национальный научный аграрный центр, который должен обеспечивать фермеров методичками с пошаговыми инструкциями по срокам, способам посевов и другим особенностям промышленного выращивания тех или иных овощей", - заявил на встрече руководитель ТОО "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров.

 
Производители молочной продукции со своей стороны обозначили практику торговых сетей по начислению завышенных ретро-бонусов.
 
По каждому блоку вопросов вице-премьер дал детальный комментарий.
 

Мы будем и дальше совместно обсуждать все вопросы, вскоре организуем встречи с торговыми сетями, проработаем вопросы финансирования, стабильности выделения субсидий и другие. Отдельно проведем встречи по озвученным предложениям. Все решения будут приниматься с учетом интересов государства и бизнеса", - резюмировал итоги встречи Серик Жумангарин.

 

Казахстан планирует открыть заводы по переработке лома цветных и черных металлов

25.11.2022, 09:38 20621
Казахстан планирует открыть заводы по переработке лома цветных и черных металлов
Фото: Depositphotos
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует открыть заводы по переработке лома цветных и черных металлов. Об этом на встрече с жителями Мангистауской области сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
 
В ходе встречи гендиректор ТОО "Актауский морской северный терминал" Даурен Калиаскаров поинтересовался возможностью снятия запрета на экспорт металлического лома. По его мнению, данный шаг позволил бы дополнительно загрузить порт и морские перевозки.
 
Глава МИИР ответил, что с пониманием относится к этому вопросу, но введение запрета является не только вынужденной мерой, но и стратегическим шагом.
 

Мы планируем открыть несколько заводов по переработке лома цветных и черных металлов. Поэтому необходимо ограничить вывоз отечественных металлов из страны в виде сырья. В недрах Казахстана скрыто большое количество природных богатств, которые должны служить во благо нашего народа, улучшая его жизнь", - сказал Ускенбаев.

 
Глава МИИР упомянул особую роль региона в реализации транспортной политики Казахстана. Он подчеркнул, что глава государства уделяет большое внимание развитию транзитно-логистического потенциала страны и обеспечению безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. В этом направлении приоритет отдается Транскаспийскому транспортному маршруту, поэтому правительству поручено укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.
 

Касым-Жомарт Токаев во время недавнего визита отметил огромный потенциал вашего региона. Нам следует рационально использовать свои сильные стороны и сделать Мангистаускую область транспортно-транзитным узлом мирового значения", сказал Ускенбаев.

 
В продолжение темы с информацией о выполнении поставленных президентом задач выступили руководители Актауского морского торгового порта, Актауского морского северного терминала, ТОО "Порт Курык" и НМСК "Казмортрансфлот".
 

Вопросы разработки Карачаганака и Кашагана обсудил Смаилов с представителем компании Shell

24.11.2022, 20:44 30756
Вопросы разработки Карачаганака и Кашагана обсудил Смаилов с представителем компании Shell
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 24 ноября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с директором по разведке и добыче компании Shell Зои Юнович, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
Обсуждены актуальные вопросы разработки месторождений Карачаганак и Кашаган, планы по запуску проектов в сферах переработки газа и нефтегазохимии, а также меры по снижению производственных рисков.
 
Алихан Смаилов отметил, что Казахстан продолжит реализацию мер по повышению инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли.
 
В свою очередь Зои Юнович подтвердила готовность компании продолжать работу по укреплению двустороннего партнерства. В частности, развивать проекты в сфере переработки нефти и газа.
 
В заключение премьер-министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в продолжении сотрудничества на взаимовыгодной основе с соблюдением баланса интересов.
 

Производство подсолнечного масла в Казахстане выросло на 46%

24.11.2022, 17:45 33566
Производство подсолнечного масла в Казахстане выросло на 46%
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы производства подсолнечного масла в Казахстане за год увеличились на 46%, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.
 
Посевные площади под семена подсолнечника увеличились с 960,5 тысячи га в 2021 году до 1 млн га в этом году.
 

Сбор урожая подходит к концу, на сегодняшний день аграрии убрали 96% посевных площадей этой культуры и намолотили порядка 1,2 млн тонн подсолнечника, что практически в 2 раза больше прошлогодних показателей", - заявили в Минсельхозе.

 
Вместе с тем растут объемы производства подсолнечного масла. К сентябрю текущего года предприятия выпустили 352,3 тысячи тонн, что на 46,3% больше аналогичного периода 2021 года.
 
Часть отечественного подсолнечного масла идет на экспорт. С начала 2022 года за рубеж продано 173,1 тысячи тонн продукции, что в 2,7 раз больше, чем годом ранее.
 
Ранее сообщалось, что экспорт подсолнечного масла из Казахстана увеличился почти втрое.
 

В Казахстане утверждена ставка сбора за легализацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября

24.11.2022, 12:11 42241
В Казахстане утверждена ставка сбора за легализацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября
Фото: Depositphotos
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Казахстана принял поправки в Налоговый кодекс, утверждающие размер ставки сбора за регистрацию автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года.
 
Законопроект предусматривает применение единой ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, которые ввезены из-за рубежа в Казахстан до 1 сентября 2022 года.
 
Сумма сбора составляет 200 тысяч тенге.
 
Это поручение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил в своем послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".
 
По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тысяч иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза - России, Армении, Кыргызстана и Беларуси (99%).
 
В МВД заверили, что процедура легализации авто будет максимально упрощена. Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию. Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет.
 

Импорт сахара освободят от НДС: сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

24.11.2022, 11:50 42886
Импорт сахара освободят от НДС: сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс
Фото: Pixabay.com
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан.
 
Первый блок поправок направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.
 

В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам", - рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

 
Единая ставка, по его словам, будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений.
 
Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.
 

Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку", - пояснил министр.

 
Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах.
 
В связи с созданием Конституционного суда предлагается установление госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение социально уязвимых слоев населения.
 
Следующая норма касается сферы недропользования.
 
С 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.
 
Следующий, третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.
 
Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.
 

Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара", - рассказал Куантыров.

 
Следующая норма касается реализации аффинированного золота.
 

Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам", - отметил министр.

 
Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.
 
Четвертый блок поправок предусматривает меры дальнейшего развития транспортной системы.
 
В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа.
 
В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией.
 
Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов.
 
Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет.
 
Пятый блок вопросов касается платежей физических лиц.
 

Исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья", - разъяснил глава МНЭ.

 
Кроме этого, предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера.
 

В Нацбанке рассказали, почему ускоряется инфляция

24.11.2022, 11:18 40586
В Нацбанке рассказали, почему ускоряется инфляция
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан  Акылжан Баймагамбетов рассказал о внешних и внутренних факторах, влияющих на ускорение инфляции.

По последним данным на октябрь, инфляция ускорилась до 18,8%. В августе Нацбанк прогнозировал, что к концу года инфляция составит 16-18%, то есть инфляция уже превысила прогноз.

Это существенный рост, учитывая, что это показатель в среднем по всей стране, - отметил зампред Нацбанка.


Инфляция растет как по внутренним, так и по внешним причинам.

Внутренние причины - в стране высокие инфляционные ожидания, мы начинаем привыкать к повсеместному ускорению цен и ждем, что в будущем цены будут расти так же либо еще сильнее, чем сейчас. Определенное влияние на наши ожидания оказал так называемый миграционный шок. Одновременно появилось много новых потребителей, что вызвало существенный рост цен на аренду жилья, а также усилило спрос на продовольствие и ряд услуг", - пояснил эксперт.


Медианная ожидаемая инфляция подскочила до максимального уровня 18,3% в октябре. Как следствие, многие пытаются купить товар здесь и сейчас, так как уверены, что в будущем он станет существенно дороже. Это стимулирует спрос, а на потребителей при устойчивом спросе очень легко переносить затраты путем увеличения цен. На этом фоне растут потребительские кредиты, расходы бюджета, индексируются и повышаются заработные платы, что также провоцирует повышенный инфляционный фон.

Что касается внешних факторов, то они сконцентрированы на стороне предложения. Произошел разрыв цепочек поставок, мировые бренды уходят из России, и Казахстан переориентируется на новых поставщиков.

Например, по бытовой химии мы очень много импортировали из РФ, поэтому, чтобы заместить эти товары, тоже нужно время, отказаться от привычных маршрутов, выстроить новые цепочки поставок, возможно, более дорогие. Как следствие, на разогретый спрос не находится должного предложения, что выливается в рост инфляции", - рассказал Баймагамбетов.


Также, по его словам, Казахстан не прошел еще пик мировой инфляции и страна ее просто импортирует.

Поэтому наша задача в том, чтобы эта структурная подстройка к внешним условиям произошла с минимальными потерями и темп прироста цен стабилизировался, а затем снизился в 2023 году", - отметил замглавы НБ РК.


Эксперт также прокомментировал мнение, что повышение ставки ведет к удорожанию товаров.

Согласно нашему мониторингу реального сектора, у отрасли торговли рентабельность продаж в III квартале 2022 года составила 21,3%. Исторически она в среднем складывалась на уровне 16,7%, то есть рентабельность находится выше среднеисторических значений. А маржинальность этого сектора, по нашим оценкам, учитывая агрегированные доходы от реализации и себестоимость, во II квартале 2022 года составляла 25%. То есть, обычными словами, отрасль торговли бремя роста цен за счет устойчивого спроса переносит на нас с вами, на обычных потребителей. Таким образом, цены растут не из-за ставки. Рост базовой ставки не вызывает роста инфляции, а, наоборот, нацелен на ее стабилизацию и снижение", - пояснил он.


Зампред заверил, что низкая ставка приведет к замкнутому кругу: высокая инфляция - высокий спрос - индексация заработных плат - высокая инфляция и т.д.

В эту спираль нам ни в коем случае нельзя попадать. На наш взгляд, одна из главных причин, ограничивающая реальный рост розницы сейчас, - это высокая инфляция, которая требует индексации заработных плат сотрудникам, усложняет планирование, подавляет спрос и в конечном итоге может привести к снижению маржинальности и рентабельности этого бизнеса", - считает он.


Кроме того, Акылжан Баймагамбетов рассказал о мерах, принимаемых совместно с правительством по контролю и снижению уровня инфляции.

Документ предусматривает работу по пяти ключевым направлениям: увеличение объемов производства продукции; хранение, логистика товаров и транспорт; розничная торговля товарами; контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование; системные меры. Со стороны правительства в том числе проводится работа по стабилизации цен на социально значимые продукты (СЗПТ). Также уже положено начало дискуссии о смене подхода к контролю за инфляцией со стороны правительства в адресной социальной помощи (хотя бы на примере тарифов). Это когда не ставится потолок на цены, а предоставляется помощь той категории граждан, которые в ней действительно нуждаются. Таким образом, субсидии могут стать более точечными, а предложение товара и рентабельность производства получают существенный импульс. Дальше уже конкуренция и спрос должны работать, чтобы сбалансировать цену", - поделился Баймагамбетов.


Нацбанк со своей стороны ужесточает денежно-кредитные условия путем повышения базовой ставки, для того чтобы привести спрос к равновесию с предложением и не допустить перегрева экономики для снижения инфляции в 2023 году и последующего достижения среднесрочных целей с 2025 года.

В данном вопросе у нас с правительством единое мнение. Нам необходимо таргетировать низкие уровни инфляции и достигать их. Это позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и закрепить инфляционные ожидания субъектов экономики ближе к цели", - пояснил он.


Напомним, в Казахстане наблюдаются высокие инфляционные ожидания.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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