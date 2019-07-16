Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В I полугодии рост ВВП Казахстана составил 4,1%, сообщил на расширенном заседании правительства РК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

"Экономический рост составил 4,1%, показатели инфляции 5,1%, инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в целом за январь - июнь текущего года достигнуты неплохие показатели.





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