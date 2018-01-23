В январе - ноябре взаимная торговля Костанайской области со странами ЕАЭС выросла на 28,6%

Костанай. 22 января. Kazakhstan Today - В январе - ноябре 2017 года взаимная торговля Костанайской области со странами ЕАЭС составила $987,9 млн, что на 28,6% больше, чем в январе - ноябре 2016 года, передает Kazakhstan Today.

По информации областного департамента по статистике, в том числе экспорт составил $508,5 млн (увеличился на 30,7%), импорт - $479,4 млн (увеличился на 26,3%).

В структуре экспорта Костанайской области преобладают минеральные продукты (81,1% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС). Из стран ЕАЭС в большей степени поставляются машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (31,3% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), металлы и изделия из них (17,8%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (17,4%), продукция химической промышленности (15,8%).

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