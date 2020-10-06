В Карагандинской области производство фармацевтики выросло почти в 4 раза

Караганда. 5 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области почти в 4 раза выросли объёмы фармацевтической промышленности, передает Kazakhstan Today.

Перспективы развития отрасли обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн. В условиях пандемии коронавирусной инфекции лекарственное обеспечение стало одним из важнейших вопросов, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

Доля фармацевтической отрасли в обрабатывающей промышленности области составляет 1%. Вместе с тем на сегодняшний день данная отрасль для области очень важная и перспективная, и при этом она стабильно развивается. За 8 месяцев объём производства составил 12 млрд тенге - с ростом в 3,8 раза к аналогичному периоду прошлого года", - проинформировал руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галымжан Жумасултанов.

Он уточнил, что в области действует шесть фармацевтических предприятий, три из которых формируют 90% производства: это Карагандинский фармацевтический комплекс, ТОО "Фармация-2010", Карагандинский фармацевтический завод.

Также, по словам Жумасултанова, выросли инвестиции в развитие отрасли. В Карагандинской области выпускают лекарства для лечения онкобольных, пациентов с сахарным диабетом, заболеваниями эндокринной системы и других.

В период карантина в регионе наладили собственное производство медицинских масок и антисептических средств. Компания "Мерей" выпускала до 20 тыс. масок в сутки. Предприятие планирует приобрести новую линию мощностью до 50 штук изделий в день.

Развитие фармацевтической и медицинской промышленности в регионе будет продолжено.

Фармацевтическая отрасль достаточно перспективная. Мы видим, что темпы развития производства стабильно растут, а в этом году значительно. Необходимо фармацевтическим бизнесом очень активно заниматься. Это поможет нашим жителям", - отметил аким области Женис Касымбек.

Глава региона также напомнил о необходимости строго контролировать эпидемиологическую ситуацию. Он поручил отслеживать состояние граждан, прибывающих из-за рубежа авиарейсами.

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