В Карагандинской области создадут спецштаб для наблюдения за реконструкцией балхашской трассы

Караганда. 11 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создадут специальный штаб для наблюдения за ходом реконструкции трассы Караганда - Балхаш, передает Kazakhstan Today.

Специальный штаб создадут по поручению акима Карагандинской области Ерлана Кошанова. Специалисты будут следить за ходом реконструкции трассы Караганда - Балхаш. Председателем штаба станет заместитель главы региона Серик Шайдаров. В состав войдут руководители управлений координации занятости и социальных программ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, промышленности и индустриально-инновационного развития, земельных отношений, акимы Абайского, Бухаржырауского, Жанааркинского и Шетского районов, Балхаша и Караганды, сообщили в пресс-службе акима региона.

Создайте штаб в течение пяти дней. Проведём совещание по вопросу реконструкции этой дороги. На нём отчитаетесь о проделанной работе. Пусть в штаб войдут также подрядчики и все те, кто необходим для эффективной работы. Отчёт о текущей работе штаба мне предоставлять раз в месяц", - поручил Ерлан Кошанов.

Глава региона также указал на необходимость создать мобильные офисы в Балхаше, Караганде и в Шетском районе. В них будут работать кадровые специалисты фирм-подрядчиков, занимающихся реконструкцией трассы, юристы и представители центров занятости. Их задачей станет трудоустройство на вакантные должности дорожных рабочих, инженеров, механизаторов и других специалистов.

Штаб, как и мобильные офисы, будет работать ежедневно. Мы будем заниматься контролем качества работ, кадровыми и другими вопросами. Сейчас на объектах требуются порядка 860 человек, есть отставание по срокам. Подрядчик пообещал акиму области нагнать сроки уже в начале августа", - проинформировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов.

В свою очередь, представители генерального подрядчика - ТОО "Ситик КО ЛТД" - заявили о готовности повысить зарплату, чтобы привлечь рабочих. Кроме того, уже сейчас они предоставляют своим сотрудникам полный соцпакет и трёхразовое питание.

Согласно проекту реконструкции трассы Караганда - Балхаш, до конца 2022 года необходимо привести в порядок участок протяжённостью 363 километра . Работы начались в апреле текущего года. Дорогу расширят до четырёх полос, при этом проезжую часть разделят специальным ограждением. Верхний слой покроют щебёночно-мастичным асфальтобетоном. Также на протяжении всего участка возведут 20 мостов и обустроят 315 перегонов для скота и водопропускных труб.

Над проектом работают четыре основные фирмы-подрядчики.

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