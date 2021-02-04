В Карагандинской области увеличат местное содержание в закупках системообразующих компаний

Караганда. 3 февраля. Kazakhstan Today - Аким области Женис Касымбек провёл онлайн-совещание с участием промышленников и руководства "АрселорМиттал Темиртау". На встрече обсудили результаты развития местного содержания в 2020 году и планы на этот год, передает Kazakhstan Today.





Для увеличения местного содержания был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом области и "АрселорМиттал Темиртау" на 2020 год. В документ включили 49 товаропроизводителей региона. Акцент был сделан на увеличении объёмов несырьевых товаров. По итогам года объём таких закупок составил 31,2 млрд тенге - в 6 раз больше, чем в 2019 году", - сказал руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Галымжан Жумасултанов.

По его словам, компания заключила контракты с 34 местными предприятиями. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Галымжан Жумасултанов сообщил, что готовится для подписания меморандум на 2021 год. Ожидается, что компания увеличит закупку местных товаров.

Планы представил исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадим Басин. Он заявил о готовности компании и далее поддерживать несырьевой сектор.

Это выгодно и для нас - в отношении сокращения сроков поставок, качества продукции. Мы готовы тесно сотрудничать с предприятиями, работающими в Карагандинской области и на площадке СЭЗ "Сарыарка", - заверил Басин.

Участники встречи обсудили и проблемы, касающиеся ценообразования, прозрачности проведения закупок, поставок металла потребителям.

Был презентован ряд проектов по производству продукции, которая может быть востребована в металлургии.

На этот год мы ставим для себя задачу увеличить местное содержание минимум в два раза. У нас всё есть для развития, потенциал большой. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность проведения закупок с целью привлечения местных товаропроизводителей. Мы настаиваем на том, чтобы системообразующие компании поддерживали малый и средний бизнес. Для нас главное - сохранение рабочих мест", - подчеркнул Женис Касымбек.

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