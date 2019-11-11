В Карагандинской области в 2019 году по Дорожной карте бизнеса поддержаны 184 проекта

Караганда. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в текущем году в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" 184 проекта получили поддержку в виде грантов, субсидий и гарантирования по кредитам, передает Kazakhstan Today.

По информации областного управления предпринимательства, в 2019 году количество поддержанных проектов области увеличилось на 78% в сравнении с прошлым годом. Всего в 2019 году для этих целей из республиканского бюджета было выделено 1,7 млрд тенге.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, в основном в регионе получают поддержку проекты в сфере обрабатывающей промышленности и транспорта. Также помощь оказывают тем, кто ведёт бизнес в сферах обслуживания, туризма, здравоохранения, образования и других.

"К примеру, поддержку получили наши карагандинские предприятия: ТОО "Тэгам" - по производству чулочно-носочных изделий, "Экспериментальный завод №1" - по производству мебели, ТОО "Акжайык" - с проектом по производству мукомольно-крупяных изделий и другие. В сфере транспорта и складирования поддержаны Карагандинский автобусный парк №2 и "Альфарух Логистик", - сообщила руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева.

По ее словам, продолжают активное развитие действующие предприятия в сфере здравоохранения, которые также получили поддержку: это "Центр микрохирургии глаза" и "Детская поликлиника №1". По программе были одобрены и проекты в сфере дошкольного образования.

"Это те проекты, которые ориентированы на удовлетворение потребительского спроса населения", - подчеркнула Татьяна Аблаева.

В пресс-службе напомнили, что в рамках проекта "Дорожная карта бизнеса - 2020" можно получить несколько видов поддержки. Один из них - частичное гарантирование по кредитам. Он удобен для предпринимателей, у которых недостаточно залогового имущества. В таком случае фонд "Даму" предоставляет гарантии в размере 50% от кредита для действующего бизнеса, и 85% - если это стартап. В сравнении с прошлым годом количество гарантий выросло в 3,4 раза.

В рамках программы также можно получить субсидии или грант до 3 млн тенге. В этом году на реализацию инструмента грантового финансирования предусмотрено 55 млн тенге. За 10 месяцев предприниматели подали 219 заявок на гранты.

Кроме того, в рамках программы можно получить и нефинансовую помощь - пройти обучение или получить консультацию. Благодаря этому в 2019 году 747 предпринимателей реализовали свои бизнес-идеи и проекты на сумму 4,2 млрд тенге.

В результате реализации программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в текущем году в регионе создано 497 новых рабочих мест.

Вместе с тем, по словам акима Карагандинской области Жениса Касымбека, несмотря на хорошие показатели, в некоторых районах области она реализуется довольно слабо. В этой связи он поручил акимам "отстающих" городов и районов усилить разъяснительную работу, больше и подробнее рассказывать о том, как работает и чем полезна программа.

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