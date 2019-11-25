В Карагандинской области в проекты АПК в 2019 году инвестировано 24 млрд тенге

Караганда. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в проекты агропромышленного комплекса в 2019 году инвестировано 24 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В сфере АПК активно вкладываются инвестиции в основной капитал на приобретение сельскохозяйственной техники, реализацию инвестпроектов, модернизацию и реконструкцию предприятий. В этом году объем инвестиций в сфере АПК по области составят 24,0 млрд тенге", - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области.

По данным ведомства, в рамках создания новых производств в сфере АПК области за счет привлечения инвестиций реализуется 42 инвестиционных проекта на общую сумму 15 057,3 млн тенге - с созданием 574 рабочих мест. В их числе четыре проекта (с созданием 73 рабочих мест) на общую сумму 1 411,6 млн тенге включены в Карту поддержки предпринимательства. Еще 38 проектов реализуются вне карты индустриализации и поддержки предпринимательства на сумму 13 645,7 млн тенге с созданием 501 рабочих мест.

Один из крупнейших инвестиционных проектов реализуется в Осакаровском районе ТОО "Sabcom Engineering", которое строит свиноводческий комплекс стоимостью 72 млрд тенге. Проект, в рамках которого будет создано 849 рабочих мест, планируется реализовать в период с 2020 по 2023 годы. Мощность производства составит 60 тыс. голов с глубокой переработкой мяса для реализации на экспорт 20 тыс. тонн в год. Предполагается, что с запуском завода поголовье свиней увеличится вдвое, а производство свинины - в 3,2 раза.

Кроме того, в Актогайском и Шетском районах ТОО "Казак Степ Шеп" ведет строительство овцеводческой мегафермы на 500 тыс. голов и мясокомбината мощностью до 8 тыс. тонн в год. Реализация проекта стоимостью 20 млрд тенге позволит к 2023 году увеличить поголовье МРС в 1,5 раза и производство баранины в 2 раза.

В целом в регионе ежегодно увеличивается поголовье сельскохозяйственных животных и объем производимой продукции. За 9 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,8% и составило 564,7 тыс. голов, лошадей - на 10% (344,9 тыс. голов), птиц - на 2,9% (4104,0 тыс. голов). При этом производство мяса выросло на 4,5% и составило 96,3 тыс. тонн, молока - на 3,4% (381,2 тыс. тонн) и яиц - на 2,6% (555,1 млн штук).

На 2020 год план увеличения поголовья КРС составляет 577,3 тыс. голов.

За 2018 год и 9 месяцев текущего года по программе "Сыбага" сельхозтоваропроизводителями области приобретено 7,0 тыс. импортного маточного поголовья КРС на сумму свыше 4,5 млрд тенге. Благодаря этой программе и другим мерам государственной поддержке в виде льготных кредитов (6% годовых) и субсидирования (за приобретенное поголовье), доля племенного поголовья крупного рогатого скота увеличена с 4% до 5,2% (25,5 тыс. голов в 170 хозяйствах).

Вместе с тем, для улучшения породных качеств и повышения объемов продукции фермеры при поддержке государства приобретают или арендуют племенных быков-производителей. На сегодня в породном преобразовании маточного поголовья КРС при плане 92 тыс. участвуют 99,4 тыс. голов, или 108%.

Также в сельхозуправлении сообщили, что на сегодняшний день Карагандинская область экспортировала 1108,1 тонн говядины, или 85,2% от плана (1300 тонн).

Особое внимание в Карагандинской области уделяют развитию овцеводства. На сегодняшний день общее поголовье овец и коз составляет более 960 тыс. голов. При этом доля племенного поголовья достигает 4,3%, или 32,5 тыс. голов. За два года сельхозтоваропроизводители по программе "Сыбага" приобрели свыше 30 тыс. маточного поголовья МРС, в том числе в текущем году -15 тыс. голов.

Оказываемые овцеводам меры государственной поддержки, решение вопроса экспорта баранины дало толчок и явилось стимулом для развития отрасли. К примеру, у ТОО "Арай KZ" имеется договор с КНР по реализации 2,0 тыс. тонн баранины. На данный момент идет модернизация завода по соответствию стандарту импортера", - отметили в управлении.

Положительная динамика развития отмечается и в молочном скотоводстве. На данный момент в области действуют 50 молочно-товарных ферм на 12000 голов, в том числе 3 промышленных. До конца текущего года планируется открыть ещё 6 молочно-товарных ферм мощностью от 50 до 400 голов. Эти меры позволят увеличить загруженность перерабатывающих предприятий.

Стоит отметить, что в 2019 году меры государственной поддержки в виде субсидий в отрасли АПК составили 15 568,8 млн тенге по 13 программам. В отрасли растениеводства меры государственной поддержки оказываются по пяти программам на общую сумму 2099,0 млн тенге. В отрасли животноводства - две программы на сумму 4857,5 млн тенге.

Процесс субсидирования на сегодняшний день полностью автоматизирован. Всего мерами государственной поддержки охвачено 6316 сельхозтоваропроизводителей.

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