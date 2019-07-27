В Карагандинской области запущен завод по производству ферросилиция

Караганда. 25 июля. Kazakhstan Today - Официальная церемония открытия завода по производству ферросилиция состоялась вчера с участием премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Бауржана Сартбаева и представителей запущенного проекта, передает Kazakhstan Today.

Запуск завода ТОО "YDD Corporation" с производственной мощностью в 180 тысяч тонн в год позволит Казахстану выйти на 6-е место в мире среди крупнейших мировых производителей высокомарочного ферросилиция, а реализация второго этапа строительства предприятия - на 5-е место в мире по производству этого сплава. На втором этапе планируется увеличение мощности до 240 тысяч тонн в год.

Данный Проект является ключевым в области металлургии, он инвестиционно привлекателен и как никогда актуален, поскольку отвечает главным задачам поставленным руководством страны - развитие отечественного экспорта и расширение действующих рынков сбыта. Производимая продукция завода "YDD Corporation" является 100% экспортоориентированной. При этом стоит отметить, что доля казахстанского содержания при производстве составит более 94%", - отметил учредитель ТОО "YDD Corporation" Ерлан Нигматулин. Экспортировать ферросплав планируется в Россию, Турцию, Южную Корею, США и страны ЕС.

В рамках сопровождения реализации проекта, АО "НК "KAZAKH INVEST" оказало содействие в получении государственных услуг по принципу "одного окна". Вместе с тем по программе "Дорожная карта бизнеса-2020" была подведена необходимая инфраструктура: электроподстанция, железнодорожные пути, линии электропередач, водотеплоснабжение. Помимо этого, поддержка была оказана в части заключения инвестконтракта с уполномоченным органом.

Строительство второго этапа завода планируется осуществить за счет реинвестиций чистой прибыли завода. Общая стоимость проекта составляет более 32 млрд тенге. На заводе будут применяться новейшие мировые технологические разработки производственного цикла. Так, например, уровень газоочистки завода составляет 99,8%.

Завод будет выпускать ферросилиций в виде сплава железа и кремния, используемого для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийных и жаростойких марок стали, которые применяются в строительстве и во всем промышленном производстве. Это уголь, кварцит, окалина, известняк, месторождения с запасами которых расположены в Карагандинской области. Сплав железа и кремния широко применяется при строительстве железнодорожных, автомобильных, газопроводных магистралей и производстве электрокаров. Кроме того, сырье для производства ферросилиция будет поставляться на завод по фиксированной цене по длительным контрактам. Данный проект имеет значительный экономический и социальный эффект. Благодаря его запуску планируется обеспечить порядка 350 постоянных рабочих мест на первом этапе и 550 - на втором.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства