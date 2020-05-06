В Карагандинской области запустят завод по производству автобусов и спецтехники

Караганда. 5 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинскую область с рабочей поездкой прибыл премьер-министр РК Аскар Мамин. Во время посещения СЭЗ "Сарыарка" главе правительства презентовали проект нового завода по производству автобусов и специализированной техники марки Yutong, передает Kazakhstan Today.

Предприятие откроют в Сарани, на территории бывшего завода РТИ. В присутствии премьер-министра было подписано соглашение между акиматом и инвестиционным консорциумом по созданию нового завода, сообщили в пресс-службе акима области.

Уже в этом году планируется выпуск первого автобуса. До конца года планируется завершить реализацию первого этапа.

Общая сумма прямых и привлечённых инвестиций в новое предприятие составит порядка 23 млрд тенге. Проект предусматривает реконструкцию имеющихся зданий РТИ и строительство новых производственных объектов. Также запланировано приобретение высокотехнологичного сварочного и покрасочного оборудования.

На заводе будет создано 1100 рабочих мест. Проектная годовая мощность завода - 1200 автобусов и 500 единиц специализированной техники. Продукция будет реализовываться внутри страны, а также возможен экспорт в страны ближнего зарубежья.

Предполагается, что карагандинские вузы будут готовить кадры для автомобилестроения. В университетах запустят профильные образовательные программы.

Создание предприятия осуществляется при участии и поддержке акимата Карагандинской области, АО "БРК-Лизинг" и АО "СПК "Сарыарка".

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