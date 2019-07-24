В "КазАгро" рассказали о миллиардных убытках холдинга

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Международная аудиторская компания КиПиЭмДжи (KPMG) на днях закончило комплексную независимую оценку финансового состояния и деятельности АО "НУХ КазАгро", подготовленную совместно с вновь назначенным правлением холдинга, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе компании, результаты проверки будут вынесены на обсуждение единственному акционеру холдинга.

"Серьезное ухудшение финансового состояния холдинга стало следствием турбулентности на финансовом рынке Казахстана в период 2013-2017 годов, девальвацией тенге и дефолтом ряда банков, кредитующих аграрно-промышленный комплекс страны. Головной холдинг оказался не готов к данным негативным событиям, много заняв на зарубежных рынках в долларах и евро, и, как следствие, понес значительные убытки", - сообщили в пресс-службе холдинга.

"Глава государства совершенно справедливо озвучил критику в адрес "КазАгро", акцентировав внимание на необходимости его решительного реформирования. Накопленный убыток холдинга, подтвержденный аудиторской компанией Эрнст энд Янг, на начало 2019 года составил 399,1 млрд тенге. Половина этой суммы убытков - это потери от девальвации, половина - потери в дефолтных банках второго уровня. Это результат принятых решений предыдущим менеджментом КазАгро за период 2013-2018 годы. К примеру, только в 2018 году сам головной холдинг получил убыток в 148,3 млрд тенге", - рассказал председатель правления НУХ "КазАгро" Ербол Карашукеев.

Как отметили в пресс-службе, все убытки сформированы в головном холдинге, тогда как его дочерние организации, в частности три крупнейшие дочки "КазАгро": Аграрная кредитная корпорация, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и "КазАгроФинанс" остаются прибыльными компаниями и из года в год наращивают объемы финансирования сельского хозяйства.

Общий объем финансирования отрасли дочерними компаниями холдинга в 2018 году составил 400 млрд тенге - это беспрецедентный объем за все годы существования холдинга. Это связано с тем, что доля финансирования АПК со стороны БВУ ежегодно снижается. Так, с 2011 по 2018 годы кредитование банками АПК снизилось в 6 раз, с 448 млрд тенге, до 76 млрд тенге. В этой связи, холдинг был вынужден наращивать объемы финансирования в целях недопущения коллапса в АПК (с 2011 по 2018 годы объемы кредитования выросли в 4 раза, с 93 до 400 млрд тенге).

Задача по исправлению ситуации сложная и требует скоординированных решений правительства и менеджмента холдинга. Когда мы говорим о судьбе КазАгро, необходимо помнить, что у дочерних компаний холдинга в настоящее время более 77 тыс. заемщиков - сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, которые в настоящее время пользуются доступными кредитами КазАгро. И любые решения, которые будут приняты в ближайшем будущем, должны, в первую очередь, не ухудшить их положение", - отметил председатель правления НУХ "КазАгро" Ербол Карашукеев.

В рамках реформирования новый топ-менеджмент холдинга обозначил три основных направления концентрации усилий для решения проблемы убыточности и низкой эффективности.

Первое - это разработка и принятие срочных мер по стабилизации финансового положения холдинга. В рамках данной работы холдинг в конце мая текущего года окончательно погасил всю свою валютную задолженность. Колебания курса тенге теперь не будет приводить к убыткам. Разработан проект финансовой модели развития на ближайшие 15 лет, который предполагает постепенный вывод холдинга из сложившейся ситуации.

Второе - оптимизация холдинга. В рамках оптимизации предлагается ликвидация дочерних компании, с сокращением их количества 7 до 3. Оптимизация позволит сократить руководителей, лишние звенья, неэффективные компании и подразделения. Необходимо отметить, что холдинг уже сократил штат на 20%.

Предполагается дальнейшее поэтапное сокращение еще на 25% в ближайшее время.

Третье - автоматизация всех процессов. 70% наших заемщиков - фермеры, которые берут до 4 млн тенге для своих нужд. Новое правление холдинга ставит перед собой задачу сократить время рассмотрения их заявок на кредит с 30 дней до 3 часов! Главная задача - не заставлять наших заемщиков бегать по инстанциям за разными справками. Фермер должен обратиться в структуры "КазАгро" только с удостоверением личности и получить одобрение на кредит в течение трех часов.

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящими в его структуру. В состав холдинга входят АО "КазАгроФинанс", "Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", АО "КазАгроПродукт", АО "КазАгроГарант" и ТОО "КазАгроМаркетинг".

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