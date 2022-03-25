В Казахстане инвестиции в АПК выросли на 3% за год

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В Казахстане на 3% за год выросли капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства составили 21,6 млрд тенге - на 8,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост составил 2,7%. В аналогичном периоде 2021 года показатель составлял 19,9 млрд тенге - сразу плюс 73,1% за год", - сообщает finprom.kz .

В целом за январь-декабрь 2021 года капвложения в секторе составляли 773,2 млрд тенге, годовой рост в стоимостном выражении - на 34,9%.

Как отметили аналитики, в региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в АПК зафиксирован в Акмолинской области: 30,8% от РК, или 6,7 млрд тенге - на 3,1% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчке расположились Костанайская (3,5 млрд тенге, минус 4%) и Северо-Казахстанская (3,3 млрд тенге, минус 16,1%) области.

Из 17 регионов РК инвестиции в АПК зафиксированы за соответствующий период лишь в 12, говорится в обзоре.

Большая часть инвестпортфеля в секторе сформирована за счет собственных средств предприятий: 15,3 против 14,3 млрд тенге в январе прошлого года, плюс 7,1%. Объем небанковских заемных средств сократился на 17,1% за год, до 4,3 млрд тенге. Объем банковских кредитов, напротив, вырос сразу в 4,5 раза за год, до 2,1 млрд тенге", - проинформировали аналитики.