В Казахстане инвестиции в недропользование по твердым полезным ископаемым составили 1,8 трлн тенге

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане по итогам 2019 года инвестиции в недропользование по твердым полезным ископаемым составили 1,8 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

В сфере недропользования по ТПИ (твердые полезные ископаемые) в 2019 году начата реализация принципа "первый пришел – первый получил". Данным способом малым геологоразведочным компаниям выдано около 520 лицензий на разведку. Из них на переход от контракта к лицензионному подходу-10 лицензий, субъектам государственной программы индустриально – инновационного развития-5 лицензий, национальным компаниям – 2 лицензии, по принципу "первый пришел – первый получил" выдано 503 лицензии", - сообщили в ходе расширенного заседания коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По данным МИИР, планируется вовлечение большей территории страны в геологоразведку и ожидается соответствующий приток инвестиций.

По итогам года инвестиции в недропользование по твердым полезным ископаемым составили 1,8 трлн тенге. По результатам проведенной работы Казахстан по индексу инвестиционной привлекательности недропользования в международном рейтинге Института Фрейзера поднялся с 73-го на 24 место", - отметили в ведомстве.

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