В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре вырос на 2,5%

НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре 2021 года составил 9967,8 млрд тенге, что на 2,5% больше, чем в январе - октябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - октябре 2021 года к январю - октябрю 2020 года составил 103,9%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Объем промышленного производства в январе - октябре 2021 года составил 29 509,2 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,9% больше, чем в январе - октябре 2020 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 0,1%, в обрабатывающей промышленности - на 5,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства - на 8,5%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - октябре 2021 года составил 6432 млрд тенге, что на 2,3% меньше чем в январе - октябре 2020 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - октябре 2020 года составил 4092,1 млрд тенге, что на 7,6% больше чем в январе - октябре 2020 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - октябре 2021 года составил 102,2%.

Объем грузооборота в январе - октябре 2021 года составил 482,8 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,6% по сравнению с январем - октябрем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 83,3 млрд пассажиро-километров и уменьшился на 14,1%.

Объем розничной торговли в январе - октябре 2021 года составил 10 413,8 млрд тенге, или 106,1% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли в январе - октябре 2021 года составил 22 354,1 млрд тенге, или 111,1% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - сентябре 2021 года составил 72 767,4 млн долларов CША и по сравнению с январем - сентябрем 2020 года в номинальном выражении увеличился на 12,7%, в том числе экспорт - 43 299,4 млн долларов США (на 20,6% больше, в номинальном выражении), импорт 29 468 млн долларов США (на 2,8% больше, в номинальном выражении).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 ноября 2021 года составило 479 987 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,1%, в том числе 471 051 единица с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 348 952, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 340 256 единиц.

Индекс потребительских цен в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 107%. Цены на продовольственные товары повысились на 8,2%, непродовольственные товары - на 6,8%, платные услуги для населения - на 5,6%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 37,5%.



