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В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре вырос на 2,5%

16.11.2021, 13:40 22546
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре 2021 года составил 9967,8 млрд тенге, что на 2,5% больше, чем в январе - октябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Краткосрочный экономический индикатор в январе - октябре 2021 года к январю - октябрю 2020 года составил 103,9%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
 
Объем промышленного производства в январе - октябре 2021 года составил 29 509,2 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,9% больше, чем в январе - октябре 2020 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 0,1%, в обрабатывающей промышленности - на 5,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства - на 8,5%.
 
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - октябре 2021 года составил 6432 млрд тенге, что на 2,3% меньше чем в январе - октябре 2020 года.
 
Объем строительных работ (услуг) в январе - октябре 2020 года составил 4092,1 млрд тенге, что на 7,6% больше чем в январе - октябре 2020 года.
 
Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - октябре 2021 года составил 102,2%.
 
Объем грузооборота в январе - октябре 2021 года составил 482,8 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,6% по сравнению с январем - октябрем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 83,3 млрд пассажиро-километров и уменьшился на 14,1%.
 
Объем розничной торговли в январе - октябре 2021 года составил 10 413,8 млрд тенге, или 106,1% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).
 
Объем оптовой торговли в январе - октябре 2021 года составил 22 354,1 млрд тенге, или 111,1% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).
 
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - сентябре 2021 года составил 72 767,4 млн долларов CША и по сравнению с январем - сентябрем 2020 года в номинальном выражении увеличился на 12,7%, в том числе экспорт - 43 299,4 млн долларов США (на 20,6% больше, в номинальном выражении), импорт 29 468 млн долларов США (на 2,8% больше, в номинальном выражении).
 
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 ноября 2021 года составило 479 987 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,1%, в том числе 471 051 единица с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 348 952, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 340 256 единиц.
 
Индекс потребительских цен в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 107%. Цены на продовольственные товары повысились на 8,2%, непродовольственные товары - на 6,8%, платные услуги для населения - на 5,6%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в октябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 37,5%.

 

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новости по теме

МВФ: в Казахстане объемы производства вернулись на допандемический уровень

17.11.2021, 13:37 34561
МВФ: в Казахстане объемы производства вернулись на допандемический уровень
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане объемы производства вернулись на допандемический уровень. Об этом стало известно в ходе переговоров премьер-министра РК Аскара Мамина с экспертами Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии по Казахстану Николя Бланше, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, миссия констатировала положительную динамику роста реального ВВП РК по итогам 10 месяцев на уровне 3,5% и возвращение объемов производства на допандемический уровень.
 
Также в ходе переговоров Мамину были представлены экспертные оценки и прогнозы МВФ по экономической ситуации в Казахстане и проводимой РК политики по минимизации последствий пандемии и поддержки населения и бизнеса.
 

Меры реагирования официальных органов сыграли ключевую роль в смягчении воздействия шоков на доходы населения и экономическую активность. Меры экономической политики включали регулирование цен на социально значимые товары, денежные выплаты уязвимым домохозяйствам и адресную помощь особо пострадавшим секторам и предприятиям малого и среднего бизнеса, включая льготное кредитование и налоговые льготы. Проекты в рамках программы "Дорожная карта занятости" помогли поддержать занятость", - отмечается в заявлении миссии МВФ. 

 
По прогнозам экспертов МВФ, по итогам 2021 года темпы роста экономики РК достигнут 3,7% с дальнейшим сохранением восстановительной динамики. 
 
Миссия МВФ дала высокую оценку мерам Казахстана по усилению финансового надзора, инфляционному таргетированию, цифровизации налогового и бюджетного администрирования, а также обязательствам по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр отметил, что в целях обеспечения качественного и устойчивого развития в условиях новой постпандемической реальности Казахстан перешел на новую Систему государственного планирования. 
 
В рамках ее реализации правительство разработало национальные проекты в сферах регионального развития, предпринимательства, АПК, экологии, цифровизации, образования и науки, здравоохранения и общественного развития. При этом выработаны новые подходы к привлечению инвестиций и определен курс на формирование "зеленой" экономики.
 
 

Казахстан запустит прямое авиасообщение с США

17.11.2021, 11:53 52408
Казахстан запустит прямое авиасообщение с США
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова, Соглашение предусматривает принципы "открытого неба", согласно которым стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот. 
 

Основной целью Соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США", - пояснил глава МИИР, отметив, что данное соглашение первое в истории страны, которое соответствует принципам режима "открытого неба".


Министр также добавил, что это будет способствовать повышению внешней транспортной доступности, расширению географии международных авиамаршрутов и позволит укрепить торгово-экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами.
 

При постоянном росте цен на продукты АПК остается одной из самых низкооплачиваемых отраслей в Казахстане

17.11.2021, 10:49 66421
При постоянном росте цен на продукты АПК остается одной из самых низкооплачиваемых отраслей в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие обновили исторический максимум за последние десять лет, превысив уровень июля 2011 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре текущего года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,2 пункта - на 3,9 пункта (3%) больше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) больше показателя октября 2020 года", - сообщает Finprom.

 
Значительный рост был отмечен во всех ключевых сегментах. Растительные масла: 184,8 пункта - на 16,3 пункта, или на 9,6% больше по сравнению с прошлым месяцем, и на 78,4 пункта, или на 73,6% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за все время составления индекса. 

Зерновые: индекс - 137,1 пункта, на 4,3 пункта, или на 3,2% больше сентябрьского показателя, и на 25,1 пункта, или на 22,4% больше показателя прошлого года.

Молочные продукты: 120,7 пункта - на 16,2 пункта, или на 15,5% больше, чем год назад. 

Сахар: 119,1 пункта - на 34,4 пункта, или сразу на 40,6% больше, чем в октябре 2020 года.

Мясо: 112,1 пункта - на 20,3 пункта, или на 22,1% больше, чем годом ранее.

В Казахстане за аналогичный период продовольственные товары подорожали на 11,3% к октябрю 2021 года. В частности, растительное масло выросло в цене на 54,2%, сахар - на 25%, крупы - на 16,1%, мясо - на 10,3%, молочные продукты - на 7,4%.
 

При этом в Казахстане среднемесячная заработная плата в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства - в сфере, в первую очередь отвечающей за продовольственную безопасность страны, одна из самых низких по РК: 167,5 тыс. тенге. Меньше платили только работникам сферы искусства, развлечений и отдыха - 162,5 тыс. тенге в третьем квартале 2021 года. Более того, в структуре сельского, лесного и рыбного хозяйства среднемесячная заработная плата в сфере растениеводства, животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях еще ниже: 167,1 тыс. тенге - на 31,4% меньше, чем в среднем по РК (243,7 тыс. тенге). Покупательная способность заработной платы в этом секторе выросла на 7,7% (и на 8,1% в общем по АПК), в то время как в целом по РК - на 9,8%", - сообщают аналитики.

 
По их информации, работники сферы рыболовства и аквакультуры получают в среднем 85,7 тыс. тенге в месяц. Покупательная способность зарплаты в этом секторе упала на 3,2% за год.
 
Непосредственно в сфере растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях списочная численность работников в третьем квартале текущего года составила 68,7 тыс. человек. В зависимости от региона показатель варьируется от 0,2 тыс. человек в Нур-Султане до 16 тыс. человек в Костанайской области.
 
При этом самая высокая зарплата в секторе среди всех регионов РК (кроме Мангистауской области, по которой данные не предоставлены) приходится на Нур-Султан, где ожидаемо меньше всего работников, но больше всего управленцев - 316,9 тыс. тенге. Самая низкая заработная плата в Атырауской (99,3 тыс. тенге), Жамбылской (111,3 тыс. тенге) и Актюбинской (111,3 тыс. тенге) областях.

 

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