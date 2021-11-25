В Казахстане отменят ограничение на установление минимального размера биржевого сбора с участников торгов

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НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Законопроект, содержащий законодательные поправки по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли, сегодня одобрили в первом чтении депутаты мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе обсуждения на пленарном заседании мажилисмены предложили исключить из законопроекта норму, предусматривающую право Министерства торговли и интеграции ограничивать минимальный размер биржевого сбора с участников торгов. По мнению депутатов, эта норма может отрицательно сказаться на предпринимателях - клиентах бирж.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин поддержал предложение депутатов, отметив, что если принять норму в правительственном варианте, то нарушается основополагающий принцип конкуренции, когда цена регулируется спросом и предложением.

Недопущение же демпингования размера биржевого сбора, по мнению спикера мажилиса, можно отрегулировать за счет жестких требований к самому размеру уставного капитала бирж через квалификационные требования.

Депутаты также предложили выделить отдельный вид специализированных бирж для торговли "углеродными единицами".

В свою очередь, председатель палаты напомнил, что в начале текущего года был принят Экологический кодекс, в котором уже предусмотрена возможность торговли углеродными единицами. Отметив, что ситуация с климатом становится одной из острейших мировых проблем нашего времени, в том числе и для Казахстана, Нигматулин подчеркнул, что в нашей стране так называемые "бесплатные" квоты промышленным предприятиям будут поэтапно сокращаться.

То есть предприятиям придется выбирать: платить за новые низкоуглеродные технологии или покупать дополнительные квоты. В развитых странах квотами на выбросы торгуют специализированные биржи. Поэтому надо следовать мировой практике, создавая специализированные биржи по торговле "углеродными единицами". Такой подход позволит нашим биржевым игрокам в будущем выйти на международный рынок", - считает спикер мажилиса.

Законопроектом также предусматривается предоставление доступа клиентов к участию в биржевых торгах без посредников, разделение товаров и торгов по секциям, а также установливаются дифференцированные ставки в зависимости от вида секции и объёма совершенных сделок.

В целом законопроект направлен на повышение требований и прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли, а также увеличение её объёмов.