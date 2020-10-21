В Казахстане перенесли сроки внедрения сопроводительных накладных на товары

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Приказом министра финансов Республики Казахстан от 14 октября 2020 года № 1006 "О внесении изменения в приказ первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 "Об утверждении перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также правил оформления и их документооборота" перенесены сроки внедрения сопроводительных накладных на товары, передает Kazakhstan Today.

Сроки внедрения сопроводительных накладных на товары перенесены следующим образом:

с 1 марта 2021 года:

- на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции;

- на производство и оборот отдельных видов нефтепродуктов;

- на производство и оборот табачных изделий;

- на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан;

- на товары, вывозимые на территорию Республики Казахстан;

- на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан;

- на товары, вывозимые на территорию Республики Казахстан.

с 1 мая 2021 года:

- на товары, коды ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешне–экономической деятельности) и наименование которых включены в перечень товаров ВТО, и по которым электронные счет-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад";

с 1 июля 2021 года:

- на товары, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в перечень товаров ВТО;

- на товары, подлежащие маркировке.

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