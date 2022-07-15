В Казахстане планируют сократить количество сделок, требующих согласования с антимонопольным органом

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес Агентство по защите и развитию конкуренции планирует сократить количество сделок, требующих предварительного согласования с антимонопольным органом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации АЗРК, в Казахстане планируется полностью вывести из-под регулирования сделки с некоторыми активами: земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения/части помещений, объекты незавершенного строительства, не имеющие промышленного назначения.
По остальным сделкам предлагается существенно повысить пороговые значения, при превышении которых требуется согласие антимонопольного органа", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, примерно в 2 раза планируется сократить перечень необходимых документов и оптимизировать процедурные сроки согласования сделок.
Также планируется сократить отчетность, предоставляемую в антимонопольный орган субъектами предпринимательства. В частности, это коснется информации о проведенных торгах и закупках.
В целом административные барьеры и избыточное государственное регулирование являются системными проблемами, сдерживающими развитие конкуренции в различных секторах экономики. Поэтому основная работа агентства направлена на снижение регуляторной нагрузки на бизнес", - добавили в ведомстве.