В Казахстане планируют выплатить авиаперевозчикам около 12 млрд тенге в виде субсидий

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане планируют за четыре года выдать авиаперевозчикам субсидии в размере около 12 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект бюджетной программы опубликован в открытом доступе. Согласно документу, расходы по бюджетной программе "Субсидирование регулярных авиаперевозок" составит в 2021 году - 3,8 млрд тенге; в 2022 - 5,5 млрд тенге; 2023 - 1,8 млрд тенге; в 2024 - 482 млн тенге.

Цель субсидий - "повышение уровня удовлетворенности населения услугами внутренних авиаперевозок".

Предусматривается субсидирование авиаперевозок по маршрутам, не обеспечивающим уровень дохода, тем самым обеспечивая доступность услуг авиатранспорта для среднестатистического потребителя путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость, что окажет благотворное влияние на экономику страны в целом", - говорится в тексте.

Согласно проекту, субсидии получат следующие авиамаршруты:

1. Караганда - Кызылорда - Караганда;

2. Усть-Каменогорск - Караганда - Усть-Каменогорск;

3. Петропавловск - Шымкент - Петропавловск;

4. Алматы - Балхаш - Алматы;

5. Нур-Султан - Урджар - Нур-Султан;

6. Нур-Султан - Ушарал - Нур-Султан;

7. Кокшетау - Актау - Кокшетау;

8. Алматы - Кокшетау - Алматы;

9. Нур-Султан - Петропавловск - Нур-Султан;

10. Алматы - Петропавловск - Алматы;

11. Алматы-Урджар - Алматы;

12. Алматы - Ушарал - Алматы;

13. Нур-Султан-Балхаш - Нур-Султан;

14. Алматы - Жезказган - Алматы;

15. Туркестан - Актау - Туркестан;

16. Туркестан - Актобе - Туркестан;

17. Туркестан - Караганда - Туркестан;

18. Туркестан - Усть-Каменогорск - Туркестан;

19. Туркестан - Уральск - Туркестан;

20. Туркестан - Костанай - Туркестан;

21. Туркестан - Павлодар - Туркестан;

22. Туркестан - Петропавловск - Туркестан;

23. Туркестан - Кокшетау - Туркестан;

24. Туркестан - Талдыкорган - Туркестан;

25. Нур-Султан - Талдыкорган - Нур-Султан.

Решением от 20 апреля 2021 года расходы по бюджетной программе были увеличены на сумму 3 млрд тенге, чтобы профинансировать новые маршруты из Туркестана и Талдыкоргана и три действующих маршрута из Петропавловска.

Объем пассажирооборота по социально значимым авиамаршрутам в 2021 году должен составить 178 млн пассажиро-километров; в 2022 году - 125 млн пассажиро-километров, в 2023 году - 125 млн пассажиро-километров.

Проект состоит из двух бюджетных подпрограмм: "За счет средств республиканского бюджета" и "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан".

Из Национального фонда Республики Казахстан на субсидии авиаперевозчикам планируют изъять 6 млрд тенге, это сделают в 2022 году.

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