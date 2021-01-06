В Казахстане подорожали яйца

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - 500 тенге за десяток - цены на куриное яйцо подскочили сразу в нескольких регионах страны, передает Kazakhstan Today.

Сразу в нескольких регионах жителей возмутили цены на яйца - они подскочили в два раза. Где-то продукт и вовсе пропал с прилавков. Чиновники контролировать ценник не в силах. Мол, рынок есть рынок, да и птичий грипп внёс свои коррективы. Исключить из продуктовой корзины яйца невозможно, а потому людям приходится переплачивать вдвойне, сообщает AstanaTV

Цены на куриное яйцо медленно, но верно поползли вверх после массового падежа пернатых от птичьего гриппа. В преддверии самого волшебного праздника в году, они достигли почти 500 тенге за десяток, жалуются североказахстанцы.

Похожая ситуация и в Актау. В некоторых супермаркетах установили даже ограничение. Приобрести можно лишь десяток яиц и горожане вынуждены пересматривать свой рацион либо переплачивать вдвойне.





Яйца - это необходимость, тут хочешь не хочешь, а отказаться не можешь - приходится брать, тем более на Новый год, где-то торт испечь, где-то салаты сделать. Я думаю, может, это специально сделано, чтобы поднять как-то торговлю свою. Перед Новым годом сколько яиц мы обычно брали, десятков 5? Сейчас берем 1-2", - говорит жительница Актау Алина Донскова.

В некоторых торговых точках продукт первой необходимости с прилавков и вовсе исчез. На якорьской птицефабрике на севере страны местное яйцо сейчас не производят, а лишь перекупают в соседних регионах, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит - отсюда и космические цены.

Местные чиновники же говорят, что из 5 птицефабрик региона непрерывно работает лишь одна. В рыночные дела вмешиваются неохотно, мол, предприниматели и так выживают как могут, да и порог цен установить не получается.

Это рынок, спрос имеется, спрос закрывается рыночным путем. 100% везде из-за того, что птицефабрики закрылись, мы не можем обеспечить и рынок кто какие цены предлагает. Цена складывается от производителя. Контролируем в том плане, чтобы надбавок сильных не было. Бизнес 2-4 тенге добавляют на стоимость яйца, потому что туда ложится логистика, фасовка", - сказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО Медет Оспанов.

Защитники прав потребителей, помимо цен, обращают внимание еще на одну проблему: в магазинах и на рынках покупателю не предоставляют сертификаты на продукцию. А это грубое нарушение.

В управлении предпринимательства СКО пояснили, что через стабфонды на прилавки регулярно поставляют яйца по 300 тенге за десяток. Правда, дешёвую продукцию ещё придется поискать: разбирают как "горячие пирожки".

Стабилизируются цены, по прогнозам специалистов, не раньше середины января, когда местные фабрики начнут реанимироваться от потерь, связанных с массовым падежом птицы, а пока покупателям придётся переплачивать.

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